A Napoli rubate transenne del Comune per “riservarsi” il parcheggio: arrivano i carabinieri Durante i controlli nel cuore di Napoli andati in scena nel weekend sono state individuate anche 5 transenne del Comune di Napoli utilizzate per occupare un parcheggio in strada.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Raffica di controlli, anche notturni, da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Centro, insieme a quelli del Reggimento Campania e agli agenti della Polizia Municipale, tra i Quartieri Spagnoli, la zona universitaria e il centro della città. In particolare, le forze dell'ordine si sono concentrate sul fenomeno dell'occupazione abusiva di suolo: tra i quartieri Montecalvario e Chiaia, militari e vigili urbani hanno individuato e rimosso 5 transenne recanti l'insegna del Comune di Napoli, che qualcuno aveva evidentemente rubato e poi posto in strada alla scopo di riservarsi un parcheggio. In totale, durante le operazioni, sono stati rimossi 100 tra paletti e catene che erano stati abusivamente installati in strada per ricavare un parcheggio; sono stati nove, invece, i veicoli sequestrati perché parcheggiati in strada sprovvisti della copertura assicurativa.

Durante i controlli, in vico Canale a Taverna Penta, i carabinieri hanno perquisito un 54enne del posto, trovandolo in possesso di un coltello tattico: l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. In vico Carrozzieri, invece, i militari dell'Arma hanno denunciato il titolare di un locale e un suo collaboratore perché sorpresi a vendere alcool a minorenni, che sono stati affidati ai rispettivi genitori. Infine, in via Cesare Battisti, i carabinieri hanno sorpreso tre fratelli, che sono stati denunciati in quanto beccati a svolgere l'attività di parcheggiatori abusivi nonostante fossero destinatari di un provvedimento che gli vietava l'accesso alle aree urbane.