A Napoli revocato lo sciopero taxi del 20 e 21 luglio, ma in arrivo altre agitazioni I sindacati taxi: “Sciopero revocato per la crisi di Governo Draghi, ma le proteste riprenderanno con altre agitazioni”

A cura di Pierluigi Frattasi

Revocato anche a Napoli lo sciopero nazionale di 48 ore dei taxi di mercoledì 20 e giovedì 21 luglio 2022. Con la crisi del Governo Draghi, infatti, è stato sospeso anche l'iter del DDL Concorrenza, che include l'articolo 10 sulle liberalizzazioni del servizio di trasporto pubblico non di linea, che, secondo i tassisti, aprirebbe le porte anche alle App delle multinazionali come Uber. Lo sciopero nazionale di 48 ore era stato proclamato dai sindacati Fast Confsal, Satam, Tam, Usb Taxi, Unica Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl, Silt, che ieri, dopo un incontro in videoconferenza, hanno deciso di revocarlo. Ma già annunciano nuove proteste e agitazioni, compreso un nuovo sciopero la cui data, però, non è ancora stata fissata.

I sindacati taxi: “La protesta non si ferma”

La protesta dei tassisti aveva causato molti disagi negli scorsi giorni a Napoli. In tutta la città per giorni non si è trovata un'auto bianca, a causa della proclamazione delle assemblee dei lavoratori, con code lunghissime di turisti, sotto al sole, all'aeroporto di Capodichino, al Porto e alla Stazione Centrale. I tassisti poi hanno manifestato in piazza del Plebiscito dove sono state radunate oltre 500 auto taxi.

Ma cosa scrivono i sindacati?