A Napoli raffica di controlli in bar e ristoranti a poche ore dal cenone di San Silvestro Raffica di controlli nel quartiere Chiaia di Napoli a poche ore dal Capodanno: ispezionati 8 bar, 6 ristoranti, 2 pizzerie, una pasticceria e una focacceria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Raffica di controlli a poche ore dal Capodanno a Napoli: tra le 13 e le 17 di oggi, agenti di Polizia e personale dell'Asl Napoli 1 Centro hanno controllato bar, ristoranti e pasticcerie nella zona di Piazza dei Martiri e strade limitrofe. Nel dettaglio, controllati 8 bar, 6 ristoranti, 2 pizzerie, una pasticceria e una focacceria. Sequestrati venti chili di salse, una macchina per la produzione di ghiaccio e multe per 5.500 euro: si tratta di esercizi commerciali e gastronomici già sottoposti a controlli lo scorso 19 novembre, i quali sono stati oggetto di nuove verifiche per controllare l'effettiva messa a norma a poche ore dal Capodanno.

"I risultati di quest’attività straordinaria di controllo, che si aggiunge all’attività quotidiana portata avanti per tutto l’anno dal Dipartimento di Prevenzione, ci fanno capire quanto sia importante non abbassare mai la guardia", ha spiegato il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, che ha poi aggiunto: "Alcuni pensano infatti di poter guadagnare aggirando o ignorando le norme sulla sicurezza alimentare, e così facendo mettono a rischio la salute pubblica e di fatto realizzano una concorrenza sleale nei confronti di quella maggioranza che invece le norme le rispetta. Ringrazio il Dipartimento di Prevenzione guidato con competenza ed esperienza dalla dottoressa Lucia Marino, le donne e gli uomini che settimana dopo settimana", ha aggiunto ancora Verdoliva, "hanno portato avanti nel 2022 questo ed altri compiti di grande importanza con professionalitò e competenza a tutela della salute pubblica. Ringrazio le Forze dell’Ordine che con la loro presenza hanno smepre garantito lo svolgimento delle attività in sicurezza per gli operatori".