A Napoli parcheggiatori abusivi chiedono 20 euro “a piacere” e un extra per la foto panoramica Denunciati 16 parcheggiatori abusivi in tutta Napoli: a Coroglio, chiedono 20 euro, in via Petrarca oltre alla “tariffa” anche un extra per le foto panoramiche.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Chiedevano 20 euro per la sosta abusiva, e c'era chi pretendeva perfino un ulteriore "extra" per scattare una foto panoramica. L'intervento dei carabinieri sulla collina di Posillipo ha posto fine, almeno per il momento, a questa situazione. Protagonisti ancora una volta i parcheggiatori abusivi, che nelle zone più in della città non si facevano scrupoli ad alzare, in maniera vertiginosa, le loro richieste estorsive, trovando anche spesso la complicità di chi invece di denunciare preferiva pagare ed evitare "problemi". I militari dell'Arma, in una vasta operazione durata per tutta la serata di sabato, hanno setacciato i quartieri di Chiaia, Posillipo, Fuorigrotta e Bagnoli, quelli cioè dove gran parte della movida cittadina si sposta nel fine settimana.

Tariffe folli dei parcheggiatori abusivi a Coroglio: 20 euro ad auto

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno scoperto che nella zona di Coroglio, in circa 200 metri di strada davanti ai gli affollati locali del sabato sera, i parcheggiatori abusivi avevano di fatto "colonizzato" l'intera strada, trasformandola in una sorta di parcheggio privato di loro competenza, al punto da disporre le automobili in maniera tale da poterne mettere il più possibile, senza badare al fatto che oltre a trovarsi sulla pubblica via avevano anche invaso i marciapiedi creando non pochi problemi a residenti e pedoni, oltre che agli altri automobilisti. E il tariffario era particolarmente caro: moto e scooter 10 euro, automobili fino a 20 euro, sempre rigorosamente "a piacere".

A Via Petrarca un "extra" per la foto panoramica

Altri controlli sul viale Augusto di Fuorigrotta, mentre a Posillipo, in via Petrarca, c'era chi invece si era ingegnato: oltre a "tariffe" spropositate, chiedeva anche un extra se chi si fermava a parcheggiare gli chiedeva di scattargli almeno una foto panoramica, dal momento che la strada ben si presta ad una vista mozzafiato. Una "cortesia" anche questa a pagamento per il parcheggiatore abusivo. Anche qui sono intervenuti i carabinieri: in totale sono stati denunciati 16 parcheggiatori abusivi (10 a Coroglio, 4 a Posillipo, 2 a Fuorigrotta).

Controlli anche nei locali: scoperti lavoratori in nero e cibo pericoloso

Non sono mancati, infine, anche i controlli nei locali della movida, dove i carabinieri sono arrivati assieme i colleghi dei Nas e dell'Ispettorato del Lavoro: sanzionati diversi pub e bar, scoperti anche 4 lavoratori in nero in un locale di Chiaia, dove sono stati sequestrati anche cento chili di alimenti, perché conservati in maniera inadeguata e dunque potenzialmente pericolosi se serviti ai clienti.