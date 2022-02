A Napoli Open Day del vaccino per over 11 contro meningococco, poliomielite e altri virus e batteri Tre giorni di Open Day nell’hub della Fagianeria a Capodimonte contro papilloma virus, varicella, meningococco, difterite, tetano, pertosse e poliomielite.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli tre giorni di Open Day per le vaccinazioni contro papilloma virus, varicella, meningococco, difterite, tetano, pertosse e poliomielite, dedicate agli adolescenti a partire dagli 11 anni di età. Le somministrazioni dei vaccini avverranno presso il centro vaccinale della Fagianeria del Bosco di Capodimonte nelle giornate di giovedì 3, venerdì 4 e domenica 6 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Saranno dedicate agli adolescenti a partire da 11 anni. L'iniziativa nasce in collaborazione tra ASL NAPOLI 1 CENTRO e Museo e Real Bosco di Capodimonte, sotto il coordinamento della Regione Campania.

Anche questa volta l’arte, la natura e la bellezza incontrano la sanità al servizio dei cittadini per garantire salute. Al Centro Vaccinale Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, l’ASL Napoli 1 Centro lancia le prime tre giornate di Open Day dedicate alle vaccinazioni contro papilloma virus, varicella, meningococco, difterite, tetano, pertosse e poliomielite dedicate agli adolescenti a partire dagli 11 anni di età.

Cosa fare per avere la vaccinazione

L'ingresso al Real Bosco per raggiungere la Fagianeria è consigliato da Porta Miano. Le somministrazioni avverranno nei pomeriggi dei giorni 3, 4 e 6 marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sarà necessario essere muniti del libretto vaccinale e non occorre prenotarsi mentre, per chi lo preferisce, sarà possibile chiedere un appuntamento al seguente indirizzo mail:

openday.adolescenti@aslnapoli1centro.it

All'interno dell'email bisognerà indicare nome, cognome e codice fiscale del soggetto da vaccinare, recapito telefonico, giorno e orario preferito. Gli utenti saranno ricontattati per un appuntamento.

Proseguono, intanto, anche le vaccinazioni contro il Coronavirus, per le quali non occorre alcuna prenotazione. Basta semplicemente recarsi presso l'hub vaccinale negli orari di apertura, oppure presso i distretti sanitari, i medici di base e i pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna vaccinale, oppure presso le farmacie aderenti.

Quali vaccinazioni saranno fatte negli Open Day

ANTI PAPILLOMA VIRUS (HPV)

gratuita nelle ragazze nate dal 1996 fino a 25 anni di età

gratuita nei ragazzi nati dal 2006

ANTI MENINGOCOCCO B

gratuita nel tredicesimo anno di vita (12 anni di età più un giorno), a partire dai nati 2006

ANTI MENINGOCOCCO TETRAVALENTE (A,C,W,Y)

gratuita a partire dagli 11 anni di età

ANTIVARICELLA

gratuita a partire dagli 11 anni di età

ANTI DIFTO-TETANO-PERTOSSE-POLIO