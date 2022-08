Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli nuovi parcheggi a Fuorigrotta, Chiaiano, Pianura e piazza Vittoria: il piano del Comune Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture: “Sui parcheggi si decida assieme alla città. Su piazza Vittoria si valuti l’impatto ambientale”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Comune di Napoli si prepara a rivedere il Programma Urbano Parcheggi realizzato alla fine degli anni '90. Nei prossimi anni si prevedono nuovi parcheggi di interscambio a Chiaiano e Pianura, e l'attuazione dei progetti già inseriti nel vecchio PUP, tra questi il parcheggio di piazza San Vitale e di via Morosini a Fuorigrotta, mentre sembra più difficile la realizzazione di quello pertinenziale di piazza degli Artisti, per il quale sia il Comune che la Municipalità si erano espressi negativamente.

Il piano dei parcheggi in città sarà aggiornato

L'altro tema all'attenzione dell'assessorato alle Opere Pubbliche, guidato da Edoardo Cosenza, sarà la rivalutazione dei 20 parcheggi bloccati dalla delibera della giunta comunale de Magistris 56/2012. Tra questi, quello sotterraneo di piazza Vittoria, all'epoca bocciato dal Comune e oggetto di un lungo contenzioso con i privati, ma sul quale l'amministrazione Manfredi sta facendo una rivalutazione. Accanto a questi nuovi parcheggi di interscambio con i mezzi pubblici (in particolare le stazioni metro) e pertinenziali, sono in programma poi i due parcheggi per i bus turistici al Garittone e a Stella Polare. Per il Parcheggio San Vitale il progetto esecutivo è stato approvato a settembre 2021 ed è stato anche rilasciato il relativo permesso di costruire. Per il parcheggio del Garittone c'è già un finanziamento da 3,2 milioni.

Il quadro dei nuovi parcheggi è delineato nei documenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2022-24 approvato dalla giunta Manfredi, che prevede, appunto l’aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi. Nel documento, scrive l'amministrazione, “saranno privilegiati nelle scelte i parcheggi di scambio, in coerenza con le nuove strategie di potenziamento del trasporto pubblico e con l’introduzione e la regolamentazione di zone a traffico limitato, nonché l’aumento delle aree pedonalizzate”.

Parcheggio piazza Vittoria, Simeone: “Si valuti l'impatto ambientale”

Il tema del nuovo parcheggio a piazza Vittoria sarà affrontato nei prossimi giorni in commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone: