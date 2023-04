A Napoli nella notte affissi manifesti di Meloni, La Russa e Piantedosi a testa in giù Meloni e La Russa a testa in giù nei manifesti rivendicati da “Ex Opg” a Napoli, affissi nei luoghi delle Quattro Giornate.

A cura di Redazione Napoli

A Napoli nella notte precedente il 25 aprile, Festa di Liberazione, sono stati affissi manifesti raffiguranti le foto capovolte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. I manifesti sono comparsi in vari punti della città, lì dove vi sono lapidi che in vari punti della città ricordano i martiri delle Quattro Giornate contro il nazi-fascismo.

Gli attivisti del centro sociale Ex Opg – Je so' pazzo, dal quale è nata l'esperienza politica di Potere al Popolo, hanno rivendicato l'azione con una nota pubblicata sui social:

Dalle strade, dalle piazze, dalle scuole e dalle università arriva un messaggio semplice e chiaro: Napoli è, e sempre sarà, antifascista​. Napoli ripudia questo governo, il governo dell'odio, e lo ribadiamo a gran voce in occasione del 25 aprile, giornata in cui ricordiamo il sacrificio dei partigiani, di centinaia di migliaia di donne e uomini che si organizzano, coraggiosamente, per liberare questo paese dal nazifascismo. ​ La pagina di storia più bella e fiera per l'Italia, quella costruita, desiderata, gioita collettivamente, quest'anno assume un significato e un'importanza diversi, durante l'anno del governo dell'odio, il governo più a destra nella storia della nostra Repubblica​.

Anche se non chiarito dagli attivisti, l'immagine capovolta degli esponenti politici del governo di centro-destra richiama l'esposizione pubblica del cadavere di Benito Mussolini, appeso appunto a testa in giù in piazzale Loreto a Milano il 29 aprile 1945.

Leggi anche Napoli, tre feriti nella notte a bottigliate in piazza Garibaldi

Oggi i centri sociali e l'area antagonista napoletana hanno previsto un corteo per celebrare la Liberazione che partirà da piazza Garibaldi.