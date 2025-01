video suggerito

A Napoli multati 11 garage: le auto dei clienti parcheggiate in strada per fare più soldi Blitz della Guardia di Finanza nelle autorimesse di Napoli: 11 sono state sanzionate. Le auto dei clienti venivano parcheggiate in strada, anche sulle strisce blu o in seconda fila, per guadagnare di più.

A cura di Valerio Papadia

Una capillare attività di controllo quella messa in campo dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli, a partire dallo scorso mese di dicembre, per contrastare l'occupazione abusiva di suolo pubblico in città da parte delle autorimesse e porre rimedio al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Pertanto, in poco meno di due mesi, i finanzieri del I Gruppo e del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, al Borgo Orefici, Chiaia, Porto e Fuorigrotta, hanno sanzionato 11 garage, che sono anche stati segnalati al Comune di Napoli: i titolari, per aumentare la capienza e guadagnare più denaro, parcheggiavano le auto degli ignari clienti per strada.

Le autorimesse occupavano anche le strisce blu: tariffe fino a 15 euro l'ora

L'attività di controllo della Guardia di Finanza ha infatti rivelato che i gestori delle suddette autorimesse, per aumentare la limitata capienza, parcheggiavano le autovetture dei clienti anche sulle strisce blu, sui marciapiedi oppure in seconda fila, delimitando oltretutto l'area di sosta con coni o segnaletiche non autorizzati, creando anche intralcio alla circolazione. Le tariffe dei garage oscillavano dai 6 euro l'ora fino ad arrivare anche a 15 euro l'ora.

Durante i summenzionati controlli, inoltre, sono stati identificati e denunciati anche 14 parcheggiatori abusivi. Tra questi, uno è stato sorpreso a vendere sigarette di contrabbando ai propri clienti, mentre un altro è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.