A Napoli lunghe attese per i bus: ecco le linee più affollate A Napoli pochi bus e affollati. Ma quali sono le linee dove si registrano i maggiori disagi? Quali sono le più affollate? Al top della classifica c’è il 151, mentre per l’R5 l’attesa è anche di 45 minuti. Intanto, il 17 settembre, metro, bus e funicolari si fermano per lo sciopero di 24 ore. Al Comune si dimette l’assessore ai Trasporti Gaudini, torna in giunta Panini.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli pochi bus e affollati. Ma quali sono le linee dove si registrano i maggiori disagi? Quali sono le più affollate? “Al top della classifica c'è sicuramente il 151 – spiega Adolfo Vallini, sindacalista Usb – linea a lunga percorrenza che collega piazza Garibaldi e la Stazione Centrale a Fuorigrotta, passando per Chiaia. Mentre per un'altra linea a percorso lungo come l'R5, i tempi di attesa sono di circa tre quarti d'ora. Non certo agevoli per i turisti che in questi giorni attendono il pullman alle pensiline, con il caldo di agosto. Lunghe code anche per l'Alibus a Capodichino”. Intanto, il 17 settembre prossimo, bus, filobus, tram, metropolitana Linea 1 e funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto si fermeranno per lo sciopero di 24 ore indetto dall'Usb. Oggi, invece, si è dimesso l'assessore ai Trasporti Marco Gaudini, che sarà candidato alle prossime elezioni comunali con Antonio Bassolino. In giunta torna l'ex vicesindaco Enrico Panini che raccoglierà la deleghe alla mobilità.

Bus a Napoli, le linee più affollate

A Napoli purtroppo le attese dei bus possono essere anche molto lunghe e quando finalmente arriva il pullman alla fermata lo si trova spesso affollato, nonostante le norme anti-Covid19. Secondo un'indagine dell'Usb, dopo il 151, “tra le linee più gettonate e affollate ci sono 169, R5, R2 e158. Gli orari del 130 non risultano aggiornati sull'App. Mentre anche le prime partenze sono fissate spesso attorno alle 7,10, alle 8,00 o alle 8,40, tagliando fuori una parte dei lavoratori pendolari e risultando poco agevoli anche per i turisti più mattinieri. Mentre all'aeroporto di Capodichino si registrano lunghe code per l'Alibus”.

Sciopero di 24 ore il 17 settembre

L'Usb ha proclamato uno sciopero di 24 ore venerdì 17 settembre 2021, facendo seguito alla prima azione di sciopero avvenuta il 23 luglio scorso. Le motivazioni sono le seguenti:

Progresso delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale, con particolare attenzione alla categoria dei conducenti di autobus; Immediato intervento volto a garantire il diritto alla mobilità in piena sicurezza ed efficienza, attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, anche in previsione della ripesa delle scuole e delle attività lavorative; Il rispetto delle normative igienico-sanitarie e anticoronavirus a bordo dei treni, bus e nelle sedi di lavoro, in particolare riferito alla pulizia ad ogni cambio/fine turno del personale; Il riconoscimento delle spettanze economiche, già maturate e non erogate, previste dagli accordi aziendali sulla produttività, mai disdettati, per il quinquennio 2017-2021; Armonizzazione degli accordi sindacali relativi alle tessere familiari e valore dei ticket.

Trasporti, si dimette Gaudini: Panini torna assessore

Cambio al vertice anche nella giunta De Magistris, dove questa mattina si è dimesso l'assessore ai Trasporti Marco Gaudini, apprezzato per il lavoro svolto in questi mesi e candidato alle comunali con l'ex sindaco Antonio Bassolino. Mentre torna in giunta l'ex vicesindaco Enrico Panini. “Sono felice – ha spiegato Panini – di poter tornare a ricoprire un ruolo operativo nel Comune di Napoli, e di questo sono molto grato al Sindaco Luigi de Magistris. Abbiamo dinanzi poche settimane prima del naturale cambio di Amministrazione ma saranno, allo stesso tempo, giorni utili per completare processi importanti soprattutto sul versante della mobilità ma non solo. Questo sarà il mio impegno nell’esclusivo interesse della città”.

