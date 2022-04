A Napoli la sfilata delle Fiat 500 d’epoca: in centinaia al raduno in piazza del Plebiscito Sfilata delle Fiat 500 storiche in piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento è stato organizzato dall’associazione Fiat 500 Club Italia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Sfilata delle Fiat 500 storiche in piazza del Plebiscito a Napoli oggi, domenica 24 aprile 2022. Un centinaio di "Cinquecentisti" da questa mattina si sono radunati nello spiazzo davanti al Palazzo Reale di Napoli per un grande raduno. L'evento è stato organizzato dall'associazione Fiat 500 Club Italia, con l'ok anche della Soprintendenza ai Beni Culturali e della Polizia Locale. Le automobili saranno esposte in piazza per quasi tutto il giorno, fino alle ore 18. Si tratta di uno dei primi grandi eventi di questo tipo in città, dopo i due anni della pandemia del Covid19, che ha visto ridotte o annullate manifestazioni di questo tipo per le vie del centro storico e di Posillipo, dove si tenevano generalmente i raduni delle auto d'epoca. Le Cinquecento sono state per quasi un secolo tra le auto più vendute in Italia e gettonatissime anche all'estero.

La Fiat 500, o semplicemente la Cinquecento, è l'utilitaria più famosa prodotta dalla casa automobilistica torinese. I primi modelli risalgono al lontano 1936 e ha visto nel corso degli anni anche tantissime versioni speciali derivate o costruite su licenza. Tra le più famose, la "Topolino" del 1936. Ma il primo concept della Fiat 500 risale, invece, al 1915, come auto per tutti dalle piccole dimensioni, anche se il prototipo venne realizzato solo dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1919. Risale al 1957, invece, la Fiat Nuova 500, soprannominata ben presto Cinquino, probabilmente la versione più conosciuta della 500, che sarà prodotta fino al 1977. Tra gli ultimi modelli, ci sono poi la Fiat Cinquecento del 1991, la Fiat 500 del 2007, e la Fiat 500e del 2020.