A Napoli la Galleria Vittoria chiude dal 27 giugno al 1 luglio per lavori: orari e divieti

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna a chiudere la Galleria della Vittoria di Napoli: il Comune ha fatto sapere che sono necessari lavori di lavaggio all'interno della Galleria, che dunque verrà chiusa in entrambi i sensi di marcia. Lavori che, affidati alla Citelum Illuminazione, verranno effettuati di notte, dunque con un minore impatto sul traffico cittadino: di giorno sarà regolarmente possibile transitare in galleria, ed evitare così un traffico ulteriormente congestionato rispetto al solito. Dal 27 giugno al 1° luglio, dunque, il sottopassaggio sarà chiuso e ci sarà di conseguenza un nuovo e temporaneo dispositivo di circolazione per i veicoli.

Il dispositivo di traffico

Secondo quanto comunicato da Palazzo San Giacomo, il nuovo dispositivo di traffico è il seguente: