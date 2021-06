Ferma per guasto tecnico la Funicolare di Montesanto, che questa mattina non ha aperto le porte al pubblico, lasciando a piedi decine di viaggiatori, tra studenti e pendolari. Una squadra di operai e tecnici è già al lavoro per ripristinare la circolazione sull'impianto che collega via Morghen, al Vomero, a piazzetta Montesanto, al centro storico. L'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, ha avvisato l'utenza con un post sulla pagina Facebook pubblicato attorno alle 7,20, venti minuti dopo l'orario previsto di apertura al pubblico: "Funicolare Montesanto: l'impianto questa mattina non ha aperto al pubblico per guasto tecnico – recita il post – Il servizio è temporaneamente sospeso. Intervento tecnico in corso per ripristinare quanto prima la circolazione. Ci scusiamo per il disagio". Adolfo Vallini, sindacalista Usb, parla di "comunicazione carente sui disservizi".

I napoletani e i turisti, insomma, da quattro giorni sono costretti a fare i conti con i disagi sui trasporti pubblici: lunedì per i disagi sulla metropolitana Linea 1, durati quasi tutta la giornata, con la circolazione limitata a Dante a causa della mancanza di treni. Martedì per lo sciopero di 24 ore nazionale e locale, con la metro e le funicolari chiuse per buona parte della giornata e i bus ridotti. Fenomeni capitati fortuitamente in corrispondenza della Festa della Repubblica del 2 giugno, con gli orari festivi di circolazione. E oggi alla ripresa dell'orario ordinario con la funicolare di Montesanto chiusa per guasto. Intanto, da lunedì 7 giugno, tornano gli orari pre-zona rossa Covid dei trasporti: la Linea 1 chiuderà un'ora dopo, con ultima corsa alle ore 23, mentre la mattina aprirà alle 6.