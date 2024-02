A Napoli il Green Med Expo & Sysposium, la fiera dedicata alla transizione ecologica

Dal 12 al 14 giugno 2024 si terrà, nella Mostra d'Oltremare di Napoli, l'evento fieristico Green Med Expo & Symposium, nato dalla collaborazione tra Italian Exibition Group, il primo ente fieristico d’Italia, ed Energy Med. Il tema dell'evento sarà la transizione ecologica, con focus incentrati su acqua, rifiuti ed energia. Oltre ai padiglioni espositivi e alle conferenze e ai seminari sullo sviluppo sostenibile ci saranno premi e concorsi per studenti, start-up e imprese innovative.

Spiega Monica D'Ambrosio, eventi manager dell'evento:

Se fino all’anno scorso il Green Med Symposium, evento curato da Ricicla.tv ed Ecomondo, è stato un punto fermo nel panorama della formazione e delle conferenze in tema di green e circular economy, con l’acquisizione del brand fieristico Energy Med, la fiera internazionale sull’energia che si svolgeva a Napoli, la manifestazione si evolve integrando anche la dimensione più propriamente espositiva. Dunque, via anche all’area expo, dedicata alle aziende protagoniste della transizione ecologica ed energetica, ospiti dei diversi distretti tematici che faranno da vetrina per progetti e investimenti, ma anche da luogo di incontro e di confronto tra imprese e istituzioni.

L'evento principale coinvolge la Regione Campania: i vertici faranno il punto sulle politiche in materia di gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, oltre che su temi di attualità come le comunità energetiche e il loro rapporto con le iniziative di riqualificazione dei borghi della Campania. Sottolinea Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione:

Ambiente e sviluppo non sono concetti alternativi ma complementari. In questi anni la Campania ha cambiato direzione, abbiamo lasciato alle nostre spalle decenni complicati, segnati anche dalle gestioni commissariali. Manifestazioni come queste sono fondamentali anche per diffondere la conoscenza su temi strategici come quelli della transizione ecologica ed energetica. Non solo per gli adulti ma soprattutto per le nuove.