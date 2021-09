A Napoli il 4 ottobre chiude il The Disney Store di via Toledo: appello alla Regione Addio ai The Disney Store in Campania. Il 4 ottobre prossimo chiuderà il negozio di via Toledo a Napoli. Il 27 settembre ha chiuso i battenti quello all’interno del Centro commerciale Campania, in provincia di Caserta. Sono 36 i dipendenti coinvolti. Lettera alla giunta De Luca: “Salvate quei posti di lavoro”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio ai The Disney Store in Campania. Il 4 ottobre prossimo chiuderà il negozio di via Toledo a Napoli. Il 27 settembre ha chiuso i battenti quello all’interno del Centro commerciale Campania, in provincia di Caserta. Sono 36 i dipendenti coinvolti, 23 nel negozio di Napoli, in maggioranza donne, che è aperto da 21 anni, e 13 nel punto vendita di Caserta, su un totale di circa 240 dipendenti dei The Disney Store in Italia che perderanno il posto di lavoro. A lanciare l'allarme il consigliere regionale Diego Venanzoni (De Luca Presidente), che ha presentato un'interrogazione all’assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, Antonio Marchiello.

Appello alla Regione: "Aiutate i 36 lavoratori"

“La decisione di chiudere la catena di retail dei The Disney store e di attivazione della procedura di messa in stato di liquidazione è stata annunciata da Disney Company il 21 maggio scorso”, ricorda Venanzoni nell'interrogazione. Il colosso americano dell'intrattenimento, infatti, ha intenzione di puntare sempre di più sull'e-commerce e sulla vendita online dei suoi prodotti, che fanno sognare milioni di bambini, e i loro genitori, in tutto il mondo. “Un duro colpo, però, per i lavoratori dei Disney Store – sottolinea Venanzoni – arrivato del tutto inaspettatamente e peraltro in un momento di forte crisi per le famiglie a causa della pandemia del Coronavirus”.

“Un negozio come quello sito in via Toledo – prosegue il consigliere regionale – che dava lustro alla via dello shopping e rappresentava un’attrattiva per i numerosi turisti che negli ultimi anni hanno scelto Napoli. Si stimano, infatti, circa 600 mila ingressi annui nel periodo prepandemico”. Venanzoni chiede quindi all'assessorato regionale di “individuare una soluzione per le 36 famiglie”.