A Napoli i costi per acqua, luce e gas aumentati di oltre il 50% in un anno Il Comune di Napoli ha reso noto l’indice della variazione dei prezzi al consumo nel dicembre del 2022 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

A cura di Valerio Papadia

È spaventoso il report sull'indice di variazione dei prezzi al consumo relativo al mese di dicembre del 2022 e contrapposto allo stesso mese dell'anno precedente reso noto dal Comune di Napoli. A subire un aumento esponenziale del costo, in città, è la categoria che viene indicata come "Abitazione, acqua, energia e combustibili", banalmente le spese relative ai consumi di acqua, gas, luce e manutenzione della casa, il cui prezzo è aumentato del 50,7% nel dicembre del 2022 rispetto all'anno precedente: insomma, è più che raddoppiato. Colpa dell'inflazione, che a Napoli è all'11,1%, con un aumento della spesa media annuale a famiglia di 2.245 euro.

Aumentato anche il costo di cibo e bevande

Subito dopo i costi di manutenzione relativi alla casa e alle bollette, la categoria che ha subito in un anno l'aumento maggiore dei prezzi è quella relativa ai "Prodotti alimentari e bevande analcoliche", che nel dicembre del 2022 hanno conosciuto un aumento del 14,1% rispetto allo stesso mese del 2021. Aumento maggiore per riso (4,1%), yogurt (4,5%), cereali per colazione (4,2%), prodotti a base di frutta (4,6%) e vegetali surgelati (4,2%).

Caro bollette a Napoli, per cosa si spende di più e per cosa di meno

Se vediamo nel dettaglio i prezzi per acqua, gas e luce, come detto più che raddoppiati nel giro di un anno, scopriamo che l'aumento maggiore si è verificato per quanto riguarda la manutenzione del sistema di riscaldamento: 4,1%. Aumentano anche il gas di città e gas naturale (3%), gli idrocarburi liquidi (2,9%) e altri combustibili solidi (6%). In calo, invece, l'energia elettrica (-1%) e il gasolio per riscaldamento (-5,4%).