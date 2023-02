A Napoli i 106 migranti della Sea Eye 4, c’è anche un neonato: accolti con tende riscaldate contro il freddo La nave, che batte bandiera tedesca, è arrivata nel porto di Napoli, dove la macchina dell’accoglienza si è già messa in moto per accogliere al meglio i migranti a bordo.

A cura di Valerio Papadia

È arrivata nel porto di Napoli la nave Sea Eye 4, battente bandiera tedesca: a bordo ci sono 106 migranti, di cui 35 sono minorenni; tra loro c'è anche un neonato di 10 giorni, mentre 22 minori non sono accompagnati. Nel porto di Napoli tutto è stato predisposto al meglio per accogliere i migranti a bordo della nave tedesca: ad attenderli sulla banchina, infatti, ci sono i medici dell'Umsaf (l'Unità sanitaria marittima), il personale dell'Asl Napoli 1 Centro e il personale della Protezione Civile della Campania, che ha predisposto le tende riscaldate per proteggere i migrati, soprattutto i più piccoli, da freddo.

La nave costretta ad attraccare a Napoli per le avverse condizioni meteo

Una navigazione tribolata per la Sea Eye 4: la nave della Ong tedesca era originariamente destinata ad attraccare al porto di Pesaro, nelle Marche, ma dopo aver effettuato due operazioni di recupero nel Mediterraneo la nave è stata costretta, soprattutto per le avverse condizioni meteorologiche e del mare, ma anche per le precarie condizioni di salute dei migranti a bordo, ad attraccare al porto di Napoli.

Dove verranno accolti i migranti a Napoli

Le procedure prevedono che i migranti adulti a bordo, dopo essere stati identificati, vengano accolti in un primo momento all'ex Covid residence dell'ospedale del Mare, periferia orientale di Napoli. Per i minorenni a bordo, invece, è stata predisposta una struttura nel quartiere Miano, periferia settentrionale della città.