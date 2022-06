“A Napoli grandi investimenti americani”: Apple Academy altri 5 anni e arriva Medtronic Il sindaco Gaetano Manfredi alla American Chamber of Commerce in Italy: “Si rafforza il network per un nuovo protagonismo della città”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Grandi investimenti in arrivo a Napoli dall'America". Ad annunciarlo è il sindaco Gaetano Manfredi nell’intervento in streaming al convegno organizzato da American Chamber of Commerce in Italy presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli. Il primo cittadino conferma che l'Apple Academy resterà a Napoli per altri 5 anni, mentre sono in arrivo importanti finanziamenti anche da Medtronic, società leader mondiale nel settore della Sanità, che "sta investendo a San Giovanni a Teduccio, il che rappresenta una grande opportunità per i nostri giovani e per rafforzare un network di imprese e servizi che ci consenta di essere protagonisti nella transizione digitale".

Il sindaco: "Napoli sempre più attrattiva"

“Napoli ha sempre avuto un forte legame con gli Stati Uniti d’America – spiega Manfredi – lo stiamo rafforzando su vari fronti strategici. La nostra città deve essere infatti un hub di relazioni internazionali, capace di attrarre investimenti, flussi turistici e connessioni culturali. Non è un caso che Apple abbia confermato la sua presenza per altri cinque anni, mentre Cisco ed altri gruppi stiano per fare altrettanto".

"Ci saranno – aggiunge – ulteriori investimenti nell’Aerospazio, nella filiera dell’agroalimentare con il nuovo polo di Agritech, grande successo del ‘sistema Napoli’ con l'Università Federico II capofila. Napoli sta vivendo un momento straordinario sul piano dei flussi turistici: sono pronti nuovi voli diretti con gli Usa e stiamo entrando nella rete internazionale dei grandi alberghi. Insomma ci sono tanti motivi di soddisfazione per la ricaduta economica che queste novità produrranno in città, ma anche per il rafforzamento del nostro legame con gli statunitensi”.