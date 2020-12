in foto: Folla in strada a Napoli oggi 19 dicembre 2020 (Foto / Fanpage.it)

Giornata di caos oggi a Napoli, tra le consuete "corse" ai regali di Natale tipiche della settimana precedente al Natale. Ma quest'anno, complice la pandemia da Coronavirus e le ordinanza di governo e Regione Campania, l'attenzione era massima per il rischio di contagio. Ed anche stavolta, come già visto la settimana scorsa con la fine della zona rossa e l'ingresso in quella arancione, si sono rivisti i consueti assembramenti e folle per le strade di Napoli, con qualche mascherina meno del previsto e dunque il rischio di contagio nuovamente alto.

Le forze dell'ordine, impegnate in tutto il territorio per cercare di argine la violazione delle regole, è intervenuta in particolare tra le vie dello shopping. Sei i negozi in zona Chiaia multati proprio per violazione delle misure anti-Covid: tra questi, un parrucchiere di via Torelli che aveva all'interno del suo negozio un numero eccessivo di persone, e cinque bar tra via Bisignano e piazza dei Martiri che vendevano bevande non per asporto, ma addirittura ai tavolini, come se nulla fosse. Quattro le persone fermate dalla polizia locale: erano tutte senza mascherina, e dunque fermate e multate.

Caos anche al Vomero: letteralmente impossibile il distanziamento a causa dell'enorme numero di persone in strada. Una situazione incredibile quella della zona collinare, con strade bloccate, automobilisti incolonnati nel traffico, clacson e grida un po' ovunque, come un "normale" sabato pre-natalizio. Letteralmente prese d'assalto via Scarlatti e via Giordano, le zone pedonali vomerese cuore dello shopping: code fuori dai negozi e fuori i bar per bevante d'asporto, impossibile mantenere il distanziamento fisico salvo lasciare la zona. Situazione identica su via Toledo, la via dello shopping che costeggia i Quartieri Spagnoli. Un sabato di "normalità", anche troppa, che potrebbe avere un sequel nella giornata di domani, domenica 20 dicembre.