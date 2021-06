A Napoli ci sono 4 nuovi open day vaccini Covid anche per minorenni

Ci sono 4 nuovi open day vaccinali organizzati dall’Asl Napoli 1 Centro in città ai quali è già possibile aderire. Si tratta di occasioni che consentono la prenotazione anche a minorenni tranne uno, quello AstraZeneca destinato per fascia d’età solo agli over 60.