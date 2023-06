A Napoli ci sono 35mila auto e moto con targa straniera Oltre il 65% dei veicoli immatricolati con targa straniera circolano a Napoli e provincia: questi i dati dall’Automobile Club di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli e provincia basta passare un po' di tempo nel traffico per accorgersi che molti veicoli recano una targa straniera. Il fenomeno, che ormai da qualche tempo a questa parte dilaga all'ombra del Vesuvio, è stato fotografato anche da Mondoauto, rivista dell'Automobile Club di Napoli diretta da Antonio Coppola, che ha diffuso i dati del Reve, il registro in cui vanno dichiarati i veicoli utilizzati dagli stranieri: a Napoli, auto e moto che circolano con una targa straniera sono 35.087, pari al 65,6% del totale in tutta Italia.

La rivista Mondoauto ha dedicato dunque un ampio servizio al problema della cosiddetta esterovestizione dei veicoli, riprendendo anche il lavoro svolto dalla Commissione giuridica del sodalizio partenopeo – presieduta dal procuratore generale di Napoli Luigi Riello – che ha proposto soluzioni per arginare il fenomeno anche al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Un problema, quello della esterovestizione di auto e moto, che il direttore di Mondoauto Antonio Coppola aveva già sollevato a Fanpage.it molto tempo fa. "Si veste un veicolo italiano con una targa straniera. Con questo metodo si sfugge alla legge perché non si sa la data certa del contratto e molte volte sono contratti fasulli" aveva dichiarato Coppola.