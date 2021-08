A Napoli c’è Excellence, yacht dalla prua rovesciata del re americano delle automobili Lo yacht di lusso, dall’inconfondibile prua rovesciata, è di proprietà di Herb Chambers, miliardario statunitense, proprietario dell’omonima compagnia che possiede oltre 60 concessionarie di automobili. Lungo 80 metri, a bordo ci sono piscine, palestre, un cinema, vasche idromassaggio: lo yacht è dotato anche di un tender e di due moto d’acqua.

Sono enormi, opulenti, sfarzosi, irrimediabilmente affascinanti: sono gli yacht di lusso che, dall'inizio dell'estate, stanno sfilando nel Golfo di Napoli. Affascinanti sono anche le loro storie, e soprattutto quelle dei proprietari: se il patron di Venus, yacht avvistato nelle acque davanti Mergellina qualche giorno fa, non ha bisogno di presentazioni, ovvero il compianto fondatore di Apple Steve Jobs, interessante è anche la storia del proprietario di Excellence, mega yacht ancorato a Napoli proprio oggi, 10 agosto. Si tratta di una imbarcazione lunga 80 metri, dalla caratteristica quanto elegante prua rovesciata, di proprietà di Herb Chambers, re statunitense delle automobili.

Chi è Herb Chambers, proprietario dello yacht Excellence

Miliardario, classe 1941, originario del Massachusetts, Herb Chambers è, secondo Forbes, tra gli uomini più ricchi degli Stati Uniti: è infatti il fondatore e proprietario dell'omonima compagnia che possiede oltre 60 concessionarie di automobili soltanto nell'area di Boston. Classico self made man, come dicono oltreoceano, Chambers ha lasciato la scuola poco prima di prendere il diploma e ha costruito da solo il suo impero: il suo patrimonio, stimato nel 2015 sempre da Forbes, ammonta a 1,8 miliardi di dollari.

I comfort del super yacht Excellence

L'Excellence, come detto, si distingue per la prua rovesciata: è stato costruito nel 2019 nei cantieri di Abeking & Rasmussen a Lemwerder, in Germania, mentre gli interni e gli esterni sono stati progettati dallo studio del designer Andrew Winch, alla periferia di Londra; lo yacht batte bandiera delle Isole Cayman. Dotato di 7 cabine, che possono ospitare fino a 12 persone, a bordo di Excellence ci sono palestre, piscine, vasche idromassaggio, un cinema: è dotato anche di un tender e di due moto d'acqua.