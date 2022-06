Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli bus cancellati per il Referendum: 120 autisti e dipendenti Anm ai seggi come scrutatori Sono 70 i conducenti che hanno chiesto il congedo elettorale. Tutte le corse cancellate e le linee bus soppresse.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 120 i dipendenti dell'Anm in congedo elettorale per i Referendum Abrogativi di domenica prossima, 12 giugno 2022. Come in occasione di ogni tornata elettorale è partita la corsa per un posto negli uffici elettorali, tra presidenti, scrutatori e segretari e rappresentanti di lista. Un diritto previsto dalla normativa. Circa 70 sono autisti di bus, in linea con i numeri degli altri anni. Dipendenti che saranno fuori servizio per tre giorni, da sabato, giorno dell’insediamento degli uffici elettorali, a domenica. Per questo motivo saranno cancellate decine di corse nel fine settimana, mentre alcune linee di pullman saranno del tutto soppresse.

I bus soppressi sabato 11 e domenica 12 giugno

Per la consultazione referendaria del 12 giugno hanno fatto richiesta di usufruire di permesso elettorale, esercitando un diritto previsto dalla normativa vigente, circa 120 dipendenti (di cui orientativamente 70 sono Operatori di Esercizio). Tali dipendenti avranno pertanto diritto all’astensione dal lavoro per ricoprire cariche presso i seggi elettorali.

Per minimizzare l’impatto sul servizio offerto, ANM ha rimodulato il programma di esercizio di superficie riducendo la frequenza delle corse su alcune linee e sospendendo, nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, collegamenti urbani meno significativi in termini di domanda di trasporto.

Di seguito le linee bus soppresse sabato 11 e domenica 12 giugno:

C38

C44

S5

185

202

3M

E6

2

154

584

Rispetto al servizio offerto sulla linea 1 della metropolitana non sono previste riduzioni se non relativamente alla chiusura della seconda uscita di Rione Alto sabato 11 e domenica 12 giugno.