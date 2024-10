video suggerito

I mercatini di Halloween 2024 a Napoli Dove saranno i mercatini di Halloween a Napoli nella settimana 26 ottobre-4 novembre 2024.

Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Arrivano i mercatini di Halloween a Napoli, dove si potranno trovare tutti i gadget della festa delle streghe, zucche, maschere, ma anche prodotti tipici napoletani, dolci e torrone. Le fiere di Halloween si terranno dal 26 ottobre al 4 novembre 2024 nella zona del Lungomare e di Chiaia. Sono previsti due mercatini, uno in via Cesario Console, l'altro in piazza San Pasquale, con orario di esercizio dalle ore 8.00 alle ore 22.00. In entrambi si potranno trovare in esposizione prodotti artistici ed artigianali legati alla festa di Halloween , ma anche prodotti della tradizione locale alimentari, compresi quelli della filiera corta.

La I Municipalità di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, infatti, ha approvato un apposita delibera per le fiere di Halloween, il 25 gennaio scorso, che consente di programmare i mercatini anche in altri periodi dell'anno oltre a quelli classici di Natale e Pasqua. Adesso il parlamentino di piazza Santa Maria degli Angeli ha lanciato la manifestazione di interesse per le fiere di Halloween. Bisognerà attendere la risposta degli operatori, quindi, per avere la certezza di luoghi, date e orari.

Cosa si vende nei mercatini di Halloween a Napoli?

Ma cosa si potrà trovare in esposizione sui banconi dei mercatini di Halloween? Ecco di seguito tutti i prodotti ammessi:

articoli a tema Halloween; oggetti della tradizione napoletana; artigianato artistico (ceramica, vetro, rame, ferro battuto, cuoio); prodotti dell’artigianato in genere; antiquariato; oggetti di collezione in genere frutto della produzione napoletana, prodotti enogastronomici d'eccellenza, prodotti alimentari della tradizione napoletana e campana, compresi quelli della categoria della “filiera corta”, ossia vendita di prodotti rigorosamente provenienti dalla propria azienda.

Sono vietati la somministrazione di cibi e bevande e la vendita di merce facilmente infiammabile ed esplosiva, fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua; biglietti della lotteria, oroscopi; merci che risultino offensive al pubblico decoro; palloncini; merci tipiche dei mercatini settimanali; apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV ed HIFI); oggetti preziosi.