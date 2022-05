A Napoli arriva il Festival dell’Oriente 2022 alla Mostra d’Oltremare: gli stand a settembre Il Festival dell’Oriente 2022 a Napoli si terrà i weekend 10-11 e 17-18 settembre prossimi al polo fieristico di Fuorigrotta.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli arriva il Festival dell'Oriente 2022. Gran ritorno degli stand alla Mostra d'Oltremare a fine estate per due weekend consecutivi: 10-11 e 17-18 settembre 2022. Un appuntamento molto atteso, non solo dai napoletani, ma anche dai tantissimi visitatori che arrivano da tutta l'area metropolitana. Il Festival è un'occasione unica per veder riuniti in un unico luogo i colori e i profumi del vicino e dell'estremo Oriente. All'interno trovano spazio i gazebo dell'arte culinaria orientale e della ristorazione cosiddetta etnica. Sushi, sashimi, cous cous e tantissimi altri piatti. Ma anche prodotti di artigianato, giochi, articoli per lo joga, spezie, incenso e molto altro ancora.

Il Festival dell'Oriente torna, quindi, anche nel capoluogo partenopeo dopo i due anni di stop per la pandemia del Covid19, durante i quali proprio alla Mostra d'Oltremare è stato allestito l'hub per le vaccinazioni dell'Asl Napoli 1 Centro, che ha chiuso i battenti al termine dell'emergenza nazionale. Adesso, il polo fieristico di Fuorigrotta può tornare ad ospitare i grandi eventi di respiro nazionale. E l'ha già fatto con il Comicon 2022 che ha registrato il tutto esaurito.

È lo stesso Festival dell'Oriente ad annunciare il ritorno a Napoli, con un post su Facebook: "Grazie a tutti voi per l'accoglienza calorosa e straordinaria che ci avete regalato a Milano Malpensa Fiere – scrivono – È un tripudio di ringraziamenti e attestati di apprezzamento che ci commuovono e spingono a cercare di migliorarci sempre più. Vi aspettiamo a braccia aperte per il prossimo meraviglioso weekend a Malpensa Fiere Sabato 21 e Domenica 22 Maggio prima di ritrovarci il prossimo Settembre nella stupenda città di Napoli. Grazie di cuore ancora una volta a tutti per aver contribuito a creare questa splendida energia. Da parte nostra ci auguriamo di aver contributo a regalarvi un sorriso e un'emozione che è per noi il regalo più bello. Arrivederci al prossimo meraviglioso weekend".