A Napoli 600 assunzioni in Trenitalia: "Nuovi investimenti per una flotta più numerosa" Il viceministro Rixi auspica "fino a 600 nuovi assunti a Napoli" in Trenitalia con i nuovi investimenti nel polo di Gianturco, nella zona orientale della città.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fino a 600 nuove assunzioni in Trenitalia su Napoli: lo ha spiegato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi (Lega per Salvini Premier), a margine di un incontro con Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, avvenuto nella sede di Gianturco, nell'area orientale di Napoli, tenutosi nei giorni scorsi.

"In questo sito si stanno facendo profondi investimenti per prevedere una flotta molto più numerosa e anche un maggior numero di occupati, fino a 600, su Napoli", ha spiegato Rixi, che ha definito quello di Gianturco "un impianto di eccellenza, dove quello che ho visto non è solo un'attenzione dal punto di vista gestionale-urbanistico, ma anche un continuo miglioramento su quelle che sono le performance economiche e anche di impatto ambientale". Rixi ha poi aggiunto che "le nuove progettazioni che riportano a una rivalutazione anche di edifici, di adeguamenti sismici, di utilizzo di fotovoltaico e soprattutto un ampliamento delle lavorazioni sul territorio nazionale, consentiranno nei prossimi anni di avere una flotta più numerosa, adeguata e con coefficienti di sicurezza sempre più elevati". Da qui, l'auspicato aumento di 600 occupati nella sola città di Napoli nel prossimo periodo.

Già ad inizio gennaio, l'amministratore delegato Luigi Corradi aveva annunciato un primo investimento di 100 milioni di euro per la riqualificazione dell'officina di manutenzione dei treni Frecciarossa di Napoli proprio nel polo di Gianturco, definito anche "impianto storico per l'Italia e per l'alta velocità”, nonché "uno dei primi a essere realizzati e da dove sono passati i treni che hanno contribuito allo sviluppo di questo settore".