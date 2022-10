A Melito i funerali di Marcello Toscano, il prof ucciso nel cortile della scuola Si sono svolti oggi i funerali di Marcello Toscano, il docente di Melito ucciso nel cortile dell’istituto dove lavorava. Cerimonia privata: vietato l’ingresso ai giornalisti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I funerali del prof ucciso a Melito di Napoli. Foto Peppe Pace / Fanpage.it

Si sono svolti oggi pomeriggio, a partire dalle 16, i funerali di Marcello Toscano, il professore 64enne ucciso lo scorso 27 settembre nel cortile della scuola Marino Guarano dove insegnava. Ai funerali nella chiesa parrocchiale del Beato Nunzio Sulprizio di via Francesco Crispi a Mugnano di Napoli, hanno preso parte anche Luigi Sarnataro, sindaco della cittadina di Mugnano, e Luciano Mottola, sindaco di Melito. Cerimonia strettamente privata: l'accesso della stampa all'interno delle chiesa non è stato consentito. La salma è arrivata attorno alle 14: all'esterno, parenti e amici si sono radunati per l'ultimo saluto al docente, deposta anche una corona di fiori da parte loro. Non risultano, invece, rappresentanti della scuola o corone inviate dalla stessa.

Le indagini e l'autopsia sul corpo di Toscano

La salma di Marcello Toscano è arrivata nella chiesa di Mugnano di Napoli direttamente dall'Istituto di Medicina Legale del presidio ospedaliero "San Giuliano" di Giugliano in Campania, dove si è svolta l'autopsia. Intanto, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo per Giuseppe Porcelli, 54 anni, collaboratore scolastico che lavora nello stesso istituto dove insegnava Toscano. L'uomo si trova nel carcere napoletano di Poggioreale, e si è al momento avvalso della facoltà di non rispondere. L'accusa nei suoi confronti è quella di omicidio volontario. Si indaga anche sul possibile movente: si parla dell'ipotesi di un prestito di denaro che Toscano avrebbe concesso a Porcelli, ma al momento si attendono riscontri oggettivi sull'ipotesi del gesto mosso da motivi economici.