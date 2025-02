video suggerito

A Marcianise nasce una bimba di quasi 5 chili: accade solo 2-3 volte in un anno Cataleya, bimba di Marcianise, ha un peso alla nascita di 4,940 chilogrammi: solo meno dell'1% dei nuovi nati in un anno in Italia supera i 4 chili e mezzo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una neonata di quasi 5 chili è venuta alla luce all'ospedale di Marcianise, in provincia di Caserta: un parto da record se si considera che, in unno, solo 2-3 bambini nascono con questo peso, e in generale meno dell'l'1% dei nuovi nascituri supera i quattro chili e mezzo. La bimba sta bene e presto potrà tornare a casa con i propri genitori.

Cataleya, questo il nome dato alla piccola, è un calco italiano di "Cattleya", il nome dato ad un genere di orchidee tipiche del Sudamerica, da William Cattley che per primo le coltivò e studiò. La bimba è nata nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Marcianise, che vista la straordinarietà del parto ha realizzato un post sui propri canali social. La piccola è sana e forte, con i suo 4 chili e 940 grammi. Presto potrà tornare, come detto, a casa assieme ai suoi genitori, forte anche di un record tutto suo che difficilmente verrà "scalzato" a breve.