A Marano di Napoli la mancanza d’acqua da ore a 40° C diventa drammatica Niente acqua e disagi per il caldo a Marano di Napoli. A causa del guasto all’impianto, 30mila residenti riforniti con taniche e bottiglie .

A cura di Redazione Napoli

foto di repertorio

Taniche e bottiglie di plastica. 40 gradi, sotto il sole, nei giorni di bollino rosso. A Marano di Napoli, popolosissimo centro a Nord di Napoli – oltre 57 mila abitanti- continuano da almeno tre mesi i pesanti disagi per i residenti. Niente acqua o solo con continue interruzioni per circa 30mila persone che vivono nei quartieri periferici e nella zona alta della città. Motivo del guasto idrico della centrale idrica? Non è chiaro e sulla vicenda ci sono anche gli occhi delle forze dell'ordine.

Gli interventi di riparazione finora messi in campo non hanno risolto il problema. I cittadini sono esasperati, chiedono una azione risolutiva che consenta di porre fine all'emergenza. E nel frattempo l'unica possibilità di approvvigionamento arriva dalle autobotti.

Il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli annuncia che lunedì incontrerà i commissari prefettizi (il Comune è sciolto per camorra):

Leggi anche Finisce il Pizza Fest sul Lungomare di Napoli, ma restano i rifiuti in strada e spiaggia