Oggi a Gragnano i funerali di Alessandro, morto a 13 anni: il sindaco proclama il lutto cittadino Alle 11 a Gragnano i funerali di Alessandro Cascone, il 13enne morto lo scorso 1° settembre. Lutto cittadino, sei gli indagati per istigazione al suicidio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alessandro Cascone

Si terranno oggi alle 11 presso il Chiostro di Sant'Agostino a Gragnano i funerali di Alessandro Cascone, il 13enne morto nella mattina dello scorso 1° settembre, dopo essere precipitato dal quarto piano dell'abitazione nella quale viveva con i genitori, in via Lamma. Mentre il sindaco D'Auria ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, le indagini da parte della magistratura procedono senza sosta in tutte le direzioni.

Il sindaco proclama il lutto cittadino, sospese tutte le attività

"Sarà lutto cittadino e ogni attività sarà sospesa dalle 10 alle 14", ha fatto sapere il sindaco Nello D'Auria. L'amministrazione ha quindi invitato "i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali, evitando comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata", spiega in una nota

Le indagini continuano

Inizialmente si era pensato ad un incidente, con una caduta accidentale dopo essersi sporto per sistemare un cavo della televisione, ma dalle indagini starebbe emergendo un'altra verità: quella del suicidio del 13enne in seguito a diversi episodi di vessazioni da parte di altri ragazzini. Secondo gli inquirenti, che avrebbero già individuato sei giovani (due maggiorenni e quattro minorenni), l'ipotesi più accreditata è proprio quella di una istigazione al suicidio da parte del gruppo di bulli, a capo del quale potrebbe esserci proprio una ex fidanzatina di Alessandro.