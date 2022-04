A Giugliano la sala con le slot machine truccate. Il gestore prende pure il Reddito di cittadinanza I carabinieri chiudono il locale abusivo: all’interno 12 macchinette da gioco non collegate alla rete dei Monopoli e quindi non tracciate e tassate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sequestrata dai carabinieri una sala giochi clandestina a Giugliano in Campania con le slot machine illegali. Le macchinette per il gioco d'azzardo non erano collegate alla rete dei Monopoli di Stato ed erano completamente difformi dalla normativa. Le eventuali vincite, per questo motivo, non erano né tracciate né tassate. Non solo, perché uno dei due titolari è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza che non gli spettava.

La sala giochi clandestina si trovava in via Barracano, a Giugliano, nella provincia di Napoli. A scoprirla sono stati i Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania. La sala giochi si trovava all’interno di un locale che affacciava direttamente sulla strada. Qui, i militari dell'Arma hanno trovato 12 slot machine non collegate alla rete dei Monopoli di Stato e non in linea con la normativa per questo tipo di giochi. All'interno delle casse delle "macchinette mangiasoldi" sono stati ritrovati anche 504 euro, ritenuti dalle forze dell'ordine frutto del provento illecito. La sala giochi improvvisata è stata sequestrata. I due “titolari” denunciati e sanzionati con multe salate. Ai controlli inoltre, è risultato anche che uno dei gestori percepiva anche il reddito di cittadinanza.

Solo lo scorso settembre, i carabinieri di Pozzuoli scoprirono un centro scommesse abusivo in un seminterrato con otto videopoker privi di matricola e apparecchiature per il cambio delle monete. Il locale, privo di qualsiasi autorizzazione, in quel caso, fu sottoposto a sequestro, mentre i tre uomini presenti furono denunciati. Pochi giorni prima, a Maddaloni, nel Casertano, nell'ambitp di un'altra operazione, erano state confiscate, tra le altre cose, 127 slot machine da parte della polizia di Stato e della Guardia di finanza di Caserta su disposizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.