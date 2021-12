Incendio nella Villa Comunale di Napoli, a fuoco le palme di piazza Vittoria Incendio nella Villa Comunale di Napoli, a Piazza Vittoria. Le fiamme hanno distrutto le palme: spavento ma nessuna conseguenza per i passanti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incendio nella Villa Comunale di Napoli a piazza Vittoria, poco distante dal Lungomare: le fiamme hanno avvolto le palme che in poco tempo sono state distrutte dalle fiamme. Spaventati i tanti passanti a bordo di automobili e motociclette in transito in quei minuti: nessuna conseguenza per loro, anche se la nube nera che si è sprigionata aveva fatto temere il peggio. Le fiamme hanno avvolto diversi alberi che si trovano all'interno della Villa Comunale di Napoli: non è chiaro se le fiamme abbiano raggiunto anche altre zone della grande villa che si trova sulla Riviera di Chiaia. Forze dell'ordine e pompieri sul posto.

In tanti si sono fermati, a bordo di motorini ed automobili, per riprendere le immagini spaventose dell'incendio, che in poco tempo ha divorato con le sue lingue di fuoco le grandi palme del Giardino Botanico della Villa Comunale di Napoli. I danni, almeno osservando dall'esterno, sembrano essere ingenti: ma solo una volta che le fiamme saranno state domate si potrà avere una stima precisa dei danni e di quanto tempo servirà per ripristinare l'agibilità della Villa Comunale.

Non è la prima volta che un incendio del genere accade nella stessa zona: lo scorso febbraio, all'interno della Villa Comunale di Napoli, una delle palme secolari che si trovano all'interno del Giardino Botanico di fronte al Lungomare è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco a fatica riuscirono a domare l'incendio, che ha causato danni gravissimi all'arbusto. A marzo era toccato invece alle palme di un'altra zona di Napoli andare in fiamme: nei Campi Flegrei, zona occidentale di Napoli, a pochi metri da un distributore di benzina erano andate a fuoco due storiche palme che sorgevano lungo il viale.