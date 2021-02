Incendio nella Villa Comunale di Napoli, ieri sera. Gravemente bruciata una palma secolare che si trova all'interno del giardino botanico sul Lungomare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme, alimentate probabilmente anche dalle sterpaglie che erano presenti tra le aiuole. La colonna di fumo e fuoco si è vista anche da molte centinaia di metri di distanza. L'incendio è avvenuto nella parte della Villa Comunale all'altezza di Villa Pignatelli. Oggi la conta dei danni. L'area è stata transennata con del nastro bianco e rosso, mentre i giardinieri del Comune di Napoli stanno raccogliendo e rimuovendo i detriti. Ancora da accertare le cause. "Una situazione di degrado inaccettabile per la nostra Villa Comunale – commenta Maria Teresa Ercolanese, del Comitato Gazebo Verde – Bisogna subito intervenire per salvare questo bene della città".

La rabbia dei comitati: "Che degrado in Villa"

Per Gazebo Verde, “l’incidente di ieri sera dimostra che oltre al degrado esistono seri problemi di sicurezza che determinano questi incidenti e che l’amministrazione non è in grado di proteggere la Villa da questi pericoli perché non esiste custodia del parco né alcun sistema di sorveglianza che possa servire a preservare quel poco di patrimonio arboreo che rimane”. Mentre Simona Cipriani di Cambiamò aggiunge: "L’incendio in Villa comunale rappresenta l’ennesima testimonianza dell’abbandono e la mancanza di una adeguata sorveglianza in cui versa il Parco Storico di Chiaia ormai da anni. Aspettiamo risposte sulle responsabilità di questo ennesimo sfregio".

“Ennesimo attacco alla città ma la Villa è abbandonata a sé stessa e non sorvegliata – commenta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – atti simili sono inevitabili. Lo abbiamo denunciato da tempo.” Nella notte tra il 4 ed il 5 febbraio un incendio di vaste proporzioni è divampato nella Villa Comunale di Napoli, alla Riviera di Chiaia. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno procurato l’incendio. “Un episodio gravissimo, un ennesimo vergognoso attacco ed attentato alla nostra città, che giorno dopo giorno subisce la violenza e gli abusi di delinquenti, violenti, incivili e cialtroni. Questo è uno sfregio ad uno dei pochi polmoni verdi di Napoli, a dimostrazione del poco amore e della mancanza di rispetto che c’è, da una parte della popolazione, nei confronti della nostra terra e degli altri".

"Gli inquirenti – aggiunge – stanno verificando le dinamiche del rogo ma è chiaro che gli incendi non si autogenerano per cui chiediamo che al più presto si possa risalire ai responsabili di questo assurdo gesto che dovranno essere puniti in modo esemplare.”- hanno dichiarato Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Benedetta Sciannimanica, consigliere municipale del sole che ride.“Purtroppo, però, è qualcosa che era inevitabile accadesse. La Villa dopo le 18 è completamente abbandonata a sé, stessa, diventando una sorta di ‘ periferia in città’. È completamente lasciata al buio ed i cancelli sono aperti e questo lo abbiamo anche denunciato. Spesso capita che i ragazzini appicchino dei piccoli roghi all’esterno della villa. Ora è c’è stato un incendio ma se si continua a trascurare la situazione potrebbero verificarsi altri episodi gravi”, ha concluso la Sciannimanica.