A fuoco l’auto del sindaco di Tufino Michele Arvonio: non si esclude incendio doloso Il primo cittadino è anche comandante della Polizia Municipale di Avellino. Indagano i carabinieri, non si esclude l’origine dolosa del rogo.

A cura di Pierluigi Frattasi

A fuoco l'auto del sindaco di Tufino, Michele Arvonio, che ricopre anche la carica di Comandante della Polizia Locale di Avellino. La vettura era parcheggiata all’esterno dell’abitazione di un parente del primo cittadino, nel comune dell'area metropolitana di Napoli, nella serata di ieri, quando, per motivi ancora da chiarire, è stata coinvolta in un incendio. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della compagnia di Nola, allertati da una segnalazione di un incendio di un’auto. Non si esclude al momento la possibile matrice dolosa del rogo.

L'incendio domato dai carabinieri

I militari dell'Arma, una volta sul posto, hanno domato le fiamme che si stavano propagando utilizzando l’estintore in dotazione. Sul posto sono arrivati poi anche i vigili del fuoco. I carabinieri hanno quindi scoperto che l'auto è di proprietà dell’attuale sindaco di Tufino, Michele Arvonio, attualmente comandante dei caschi bianchi irpini, come detto, e in passato comandante della polizia locale a Solofra, in provincia di Avellino, e Afragola, in provincia di Napoli.

Indagini in corso, non si esclude pista dolosa

L’incendio che ha coinvolto la vettura, le cui cause sono in corso di accertamento, ha danneggiato lievemente il passaruota anteriore destro dell’auto. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Nola per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire i momenti antecedenti e successivi a quelli nei quali è scoppiato l'incendio che ha coinvolto la vettura e se fossero presenti in zona in quel momento persone sospette.