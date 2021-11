Trasporto pubblico a Napoli

A fuoco camion con bombole, chiusi via Cilea e ingresso Tangenziale: caos al Vomero Un camion con bombole per le fiamme ossidriche si incendia nella notte in via Cilea. Chiuso lo svincolo in ingresso della Tangenziale. Caos al Vomero e in tutta la zona collinare. L’incendio si è sviluppato stanotte, in corrispondenza del tratto di via Cilea che va verso Corso Europa all’altezza dell’uscita della Tangenziale. La strada riaprirà verso le 11-12.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un camion con bombole per le fiamme ossidriche si incendia nella notte in via Cilea. Chiuso lo svincolo in ingresso della Tangenziale, deviato il percorso degli autobus. Caos al Vomero e in tutta la zona collinare. L'incendio si è sviluppato stanotte, in corrispondenza del tratto di via Cilea che va verso Corso Europa all'altezza dell'uscita della Tangenziale, dove una ditta stava facendo dei lavori di manutenzione ai sottoservizi della rete idrica. Il furgone all'interno aveva le bombole per fare gli interventi con le fiamme ossidriche. "Abbiamo contattato subito gli uffici – afferma Nino Simeone, consigliere comunale e delegato del Governatore De Luca alla mobilità – che ci hanno assicurato che entro le 12 sarà riaperta la circolazione in sicurezza, grazie all'intervento di una ditta specializzata".

Per l'incidente l'Anm, su disposizione dell'autorità, ha modificato temporaneamente percorsi di diversi autobus. Deviano le linee 633 – 181 – C31 – C36 – S2 ed N7, mentre le linee 181 e C31 limitano a largo Pallotti.

Il furgone trasportava bombole di acetilene

L'episodio è accaduto attorno alle 3 di questa notte, quando la Polizia locale è stata allertata dai Vigili del Fuoco, intervenuti in Via Cilea all'altezza del civico 270, per spegnere un incendio che si era sviluppato su un furgone che trasportava bombole di acitilene. Una di queste era anche in fiamme su via Cilea che è stata immediatamente chiusa su quel tratto interessato alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto stanotte è intervenuta la Protezione civile del Comune e Napoli Servizi che hanno seguito le operazioni mentre la Polizia locale ha organizzato i percorsi alternativi in zona. Anche la rampa della tangenziale in uscita del Vomero è stata immediatamente chiusa per impedire il transito dall'imbocco di via Cilea a Largo Martuscelli. Sul posto stanotte è intervenuta la Protezione civile del Comune e Napoli Servizi che hanno seguito le operazioni mentre la Polizia locale ha organizzato anche i percorsi alternativi in zona. La messa in sicurezza definitiva è prevista intorno alle ore 11 con l'intervento di una ditta specializzata per la rimozione della bombola già inertizzata.