A forte velocità sulla Tangenziale di Napoli, tampona uno scooter e scappa: 36enne denunciato

Ha provocato un incidente sulla Tangenziale di Napoli ed è scappato: un uomo di 36 anni è stato identificato circa due settimane dopo e denunciato dalla Polizia di Stato. L'incidente risale allo scorso 5 settembre, quando, all'interno della Galleria di Monte Sant'Angelo, gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Fuorigrotta sono intervenuti per un tamponamento, nel quale il conducente di uno scooter era rimasto ferito; la vettura che aveva provocato l'incidente, dopo l'impatto, aveva però proseguito la marcia, senza prestare soccorso e facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, dopo l'incidente, hanno avviato le opportune indagini e hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza fornite da Tangenziale di Napoli Spa, grazie alle quali sono riusciti a risalire a una vettura intestata a una donna di 34 anni residente nella provincia di Napoli. Dai successivi accertamenti è così emerso che, al momento dell'incidente, alla guida dell'automobile c'era il compagno della donna, un uomo di 36 anni, che è stato pertanto denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso; all'uomo è stata contestata anche una violazione al Codice della Strada per velocità non commisurata.