A Ferragosto in Campania il meteo fa ben sperare (dipende dai punti di vista) La seconda metà di agosto all’insegna di temperature più fresche (ma non del tutto): è tutto sommato una buona notizia in questa estate dal caldo anomalo e torrido.

A cura di Redazione Meteo

«Da che punto guardi il mondo tutto dipende» era il refrain di una bella canzone degli anni Novanta che potremmo usare per analizzare le previsioni meteo di Ferragosto in Campania. Dipende infatti anche da cosa ci si attende e si spera. Molte persone sperano in un abbassamento delle temperature di questa drammatica estate anomala e caldissima in tutta l'Europa. Altre invece – e sono soprattutto quelle che vanno in ferie nella seconda metà d'agosto – sperano che sulla Campania Felix e le isole del Golfo di Napoli regni sovrano il sole e il bel tempo.

Nel frattempo oggi, 9 agosto, allerta meteo dalle ore 12 fino a sera per possibili forti rovesci temporaleschi, "stile tropicale", cose cui – dicono i meteorologi e i climatologi – dobbiamo purtroppo abituarci con questo tipo di caldo. Nei prossimi giorni e almeno fino al giorno di Ferragosto, l’anticiclone africano non proteggerà più l’Italia e arriveranno temperature più fresche.

Spiegano le previsioni de IlMeteo.it:

L’alta pressione delle Azzorre dall'oceano si appresta a invadere i settori centrali e settentrionali fino a raggiungere addirittura le Repubbliche Baltiche. Sul bordo inferiore di questa vasta struttura inizieranno a scorrere correnti più fresche che raggiungeranno l’Italia facendo il loro ingresso dai Balcani. Queste correnti cacceranno l’anticiclone africano verso Algeria, Marocco e Spagna, lasciando l’Italia in balìa di un’accesa instabilità.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito spiega:

che le correnti più fresche faranno gradualmente calare le temperature su tutte le regioni. Si stima una perdita di 2-4°C con i valori che torneranno nella media del periodo. L’instabilità atmosferica invece si manifesterà sotto forma di forti temporali con grandine e colpi di vento che colpiranno principalmente il Centro-Sud e non solo Appennini e zone vicine ad essi, ma localmente potranno spingersi fin verso le coste di Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia orientale. Ma non è finita qui. Da Venerdì 12 una veloce bassa pressione sfiorerà l’Italia generando ancora tanti temporali che dal Nord si porteranno verso il Centro-Sud nel corso del weekend.

Cosa accadrà lunedì 15 agosto? Potrebbe restare un po' di atmosfera turbolenta e in alcuni casi potremmo aspettarci temporali. Ma è ancora troppo presto per dirlo: le condizioni meteo stanno cambiando in fretta.