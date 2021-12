A Dubai due caffè costano 10 euro: la sorpresa dei cantautori napoletani Colella e Di Bella Sui social, i due cantautori e musicisti partenopei scherzano sul costo del caffè a Dubai, dove si trovano attualmente insieme.

A cura di Valerio Papadia

(Fonte: Roberto Colella/Instagram)

Ci è rimasto di stucco Roberto Colella, chitarrista, cantante e cantautore napoletano, frontman della band "La Maschera" quando si è visto presentare il conto per due caffè in un bar di Dubai: 10 euro, e nemmeno il bicchiere d'acqua in accompagnamento. Colella si trova a Dubai con l'amico e collega Francesco Di Bella, altro cantautore partenopeo, ex leader di una della band storiche del panorama musicale napoletano e (non solo) degli anni Novanta, ovvero i "24 Grana": sui social network i due scherzano sul costo del caffè nella lussuosa città degli Emirati Arabi. In una story su Instagram, infatti, Colella ha pubblicato lo scontrino, nel quale si legge il totale: 42 dirham, vale a dire 10,73 euro.

Non solo Dubai: a Positano 20 euro per due caffè

Eppure, ci sono posti in cui il caffè costa anche di più che nella lussuosa Dubai, sebbene la città nel deserto degli Emirati ospiti l'hotel a "sette stelle" Burj al-Arab (in realtà la classificazione internazionale ne riconosce cinque) e l'edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa. La scorsa estate, ha generato non poche polemiche il conto presentato ad alcuni turisti in un locale di Positano, in Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno: 20 euro per due caffè, dunque 10 euro a tazzina. Lo scontrino, pubblicato dai clienti sui social, ha fatto il giro del web, sollevando molta indignazione, ma non solo. Alle polemiche ha risposto anche il proprietario del locale in questione, che ha dichiarato: "Bastava che i clienti consultassero i menù che abbiamo" smorzando così tutto il polverone che si è sollevato intorno alla questione.