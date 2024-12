video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

A che ora chiude la metro a Napoli a Capodanno 2025: orari di mezzi e bus il 31 e 1 gennaio A Napoli mezzi pubblici potenziati a Capodanno 2025: metro Linea 1 e Funicolare Centrale corse tutta la notte. Metro Linea 2 fino alle 3. Gli orari di bus, tram, filobus, Cumana e Circumvesuviana, parcheggi e ascensori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Potenziati i mezzi di trasporto pubblico a Napoli per la notte di Capodanno 2025. Metro Linea 1 e Funicolare Centrale effettueranno corse non stop. Aperti tutta la notte anche i parcheggi Anm Argento, Brin, Chiaiano, Spalti Maschio Angioino, Scampia e Frullone. Corse potenziate per la metro Linea 2, la Circumvesuviana Napoli-Sorrento e la Cumana. La notte di San Silvestro, tra martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025, nel capoluogo partenopeo i mezzi di trasporto pubblico locale saranno potenziati per offrire un migliore servizio ai cittadini e ai turisti e garantire i collegamenti per piazza del Plebiscito e il Lungomare, dove sono stati allestiti i palchi per i concerti, gli spettacoli e le discoteche per il brindisi di mezzanotte.

Gli orari delle metropolitane a Napoli a Capodanno 2025

Le linee su ferro gestite da Anm, l'azienda napoletana della mobilità di proprietà del Comune di Napoli, in occasione delle festività di Capodanno 2024-25, il programma di esercizio si articolerà come di seguito specificato:

Metropolitana Linea 1

31 dicembre 2024: servizio no stop

1° gennaio 2025:

Ultima corsa da Piscinola ore 12:30, da Garibaldi ore 13:00;

Riapertura ore 16:30 con prima corsa da Piscinola ore 16:50, da Garibaldi ore 17:30;

Ultima corsa da Piscinola ore 22:30, da Garibaldi ore 23:02;

Metropolitana Linea 6

31 dicembre 2024: ultima corsa da Municipio ore 14:50, da Mostra ore 14:44;

1° gennaio 2025: ultima corsa da Mostra ore 13:06, da Municipio ore 13:12;

Funicolari

31 dicembre 2024:

Funicolare Centrale: servizio no stop;

Funicolari Montesanto e Mergellina: ultima corsa ore 19:40;

1° gennaio 2025: ultima corsa mattinale ore 12:40.

Funicolare Montesanto e Centrale: riapertura ore 16:30 – 00:30.

I bus in servizio a Napoli a Capodanno 2025

31 dicembre 2024:

il servizio avrà termine anticipatamente intorno alle ore 20:00. Saranno sospesi i servizi notturni e di accompagnamento.

1° gennaio 2025:

il servizio sarà sospeso alle ore 13:30.

Prevista una ripresa pomeridiana a partire dalle ore 16:00 sulle seguenti linee:

C. Aosta: 128 – 180 – 181 – C37 – 140 – 143 – 165 – 112 – 633 – C16 – C31 – R6 – R7 – 139 – 147.

Carlo III: 144 – 162 – 201 – 202 – 204 – 254 – C63 – 3M.

Via Puglie: 116 – 130 – 151 – 154 – 158 – 168 – 169 – 173 – 175 – 178 – 182 – 184 – 191 – 195 – 196 – R2 – R5 – C67.

San Giovanni: 412 – 421 – 422.

L'autolinea Alibus effettua servizio continuativo.

Parcheggi

31 dicembre: parcheggi Anm Argento, Brin, Chiaiano, Spalti Maschio Angioino, Scampia e Frullone aperti non stop tutta la notte

Ascensori

31 dicembre 2024: apertura ore 08:00, chiusura ore 20:00.

1° gennaio 2025: apertura ore 07:00, chiusura ore 13:30.

Ascensori Chiaia e Sanità: riapertura ore 16:30 e chiusura ore 24:00.

Ascensore Monte Echia: apertura ore 07:00, chiusura ore 22:00.

Gli orari della Metropolitana Linea 2 a Napoli a Capodanno 2025

La metropolitana Linea 2, gestita da Rfi, la notte di Capodanno effettuerà corse potenziate fino alle ore 3,00 di notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Ci saranno più treni del regionale sulle linee Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli Gianturco e Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine, così da consentire una più agevole mobilità dei viaggiatori.

Complessivamente saranno 22 i treni del Regionale in partenza e in arrivo a Napoli Campi Flegrei (17 in direzione Napoli San Giovanni Barra e 4 verso Pozzuoli) per un totale di oltre 10mila posti aggiuntivi; 8 i treni in più a Salerno (4 da Salerno in direzione Arechi e 4 in direzione opposta) con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella, per un totale di circa 4mila posti aggiuntivi.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Gli orari di Cumana e Circumvesuviana a Capodanno 2025

Corse potenziate anche per le linee dell'Eav, l'Ente Autonomo del Volturno, la società della mobilità della Regione Campania.

Il 31 dicembre 2024, i treni della linea Napoli-Sorrento e quelli della Cumana osserveranno la regolare circolazione fino alle ore 19:00.

A Capodanno, 1 gennaio 2025, i treni della linea Napoli-Sorrento e quelli della Cumana, effettueranno servizio per l’intera giornata a partire dalle ore 7:30, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00. Su tutte le altre linee il servizio avrà inizio alle ore 07:30 e terminerà alle ore 14:00.

I servizi autobus il 31 dicembre effettueranno le ultime corse con partenza dai capilinea intorno alle ore 18.

A Capodanno il servizio autobus terminerà definitivamente alle ore 13.30 ad eccezione delle linee di Procida, Ischia e Sorrento dove il servizio riprenderà alle ore 16 per proseguire per l’intera giornata.

Anche le linee Baia-Torregaveta e Miseno-Cuma, dopo l’interruzione delle 13.30, riprenderanno a circolare a partire dalle ore 16.

Servizio infine regolare, senza interruzioni, dei bus Pompei-Vesuvio e della navetta interna al Porto di Napoli.

Gli orari e le variazioni di tutti i servizi, comprese le modifiche relative ai servizi sostitutivi su gomma per le linee Baiano e Piedimonte saranno consultabili sul sito eavsrl.it.

Fabio Cuomo, segretario OR.S.A. Trasporti Campania, ha dichiarato:

Grazie all'accordo tra Sindacati e Anm, anche quest'anno Napoli sarà una delle poche, se non l'unica, città di Italia che avrà metropolitana e Funicolare aperta tutta la notte di capodanno. Ma soprattutto grazie alle lavoratrici e lavoratori di Anm che faranno turni in alcuni casi superiori alle 12 ore. Il nostro auspicio è che i tanti turisti e i cittadini possano divertirsi tutta la notte in giro per Napoli avendo un comportamento responsabile e rispettoso delle regole sia per le strade della città che quando utilizzeranno i mezzi di trasporto pubblico.