A Cetara già eletto il sindaco: Fortunato Della Monica senza rivali, è bastato il quorum A Cetara, in provincia di Salerno, già eletto il primo cittadino: è il sindaco uscente Fortunato Della Monica. La sua lista era l’unica che si era presentata alle elezioni, e così è bastato il raggiungimento del quorum, superato già alle 17 di domenica 3 ottobre. “Grazie a tutti, siamo il primo paese in Italia ad aver raggiunto questo risultato”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara.

Si vota ancora in tutti i comuni d'Italia e della Campania, ma c'è già chi festeggia la sua elezione: è Fortunato Della Monica, primo cittadino uscente di Cetara, comune del Salernitano, e già rieletto a primo cittadino. Si era presentato alle elezioni senza rivali e così è bastato il quorum di aventi diritto per festeggiare con un giorno d'anticipo la sua rielezione. Quorum raggiunto alle 17 di domenica 3 ottobre: e dunque, secondo mandato per Della Monica, che ha dato lui stesso l'annuncio.

Classe 1970, era stato già Funzionario Contabile in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prima di abbracciare la politica: consigliere comunale nel 1993, vicesindaco dal 2006 al 2016 e dal 5 giugno 2016 primo cittadino di Cetara. Cinque anni fa venne eletto con 1.180 voti: domani si conoscerà la nuova soglia di voti raggiunta.

"Carissimi concittadini", ha detto il sindaco uscente di Cetara e dunque già rieletto, "alle ore 17 di questo pomeriggio avete fatto la vostra scelta. Avete ridato fiducia a me, in qualità di primo cittadino rieletto, e alla mia squadra. Siamo il primo paese in Italia ad aver raggiunto questo risultato: grazie", ha proseguito Della Monica, "Oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia del nostro paese. Nonostante si sia formata una sola lista, Cetara d'Amare, l'affluenza alle urne è stata elevata. È un gesto di immenso affetto e di grande responsabilità civica, un gesto che ci contraddistingue come comunità compatta e serena. Il voto è un diritto e un dovere", ha aggiungo il primo cittadino di Cetara, "l'abbiamo ripetuto in tutte le occasioni, e il vostro voto, la vostra partecipazione e la vostra fiducia ha parlato chiaro. Noi ci impegneremo ancora di più perché Cetara é d'Amare. A chi non è andato ancora a votare, ricordo che i seggi elettorali saranno aperti fino alle 23 di questa sera e domani, 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15", ha concluso Della Monica, ringraziando poi tutti i suoi concittadini.