A Centola 64 contagi Covid, prorogata la chiusura di tutte le scuole

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 64 i positivi al Covid19 a Centola, in provincia di Salerno, con ulteriori contagi emersi tra gli studenti negli ultimi giorni. Per questo motivo, il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, ha prorogato al chiusura di tutte le scuole fino al prossimo 10 novembre. Contemporaneamente continuano gli screening per tutti gli alunni delle classi coinvolte, ovvero isolamento e poi tamponi. Secondo gli ultimi dati riscontrati dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Salerno tra gli alunni frequentanti il plesso di Ceontola capoluogo, e diffusi dal Comune, a Centola ci sono 64 positivi divisi così: Centola città 52, Palinuro 7, Foria 5. Dei 64, 16 sono studenti: in asilo 6, alle elementari 7, alle medie 2 più 1 nelle medie a Foria. "Invito tutti i cittadini – afferma il sindaco Stanziola in un video – a mantenere le distanze di sicurezza, utilizzare le mascherine protettive, osservare l'igiene delle mani e ai pubblici esercizi ricordo di far rispettare le norme anti-Covid19".

L'ordinanza

La nuova ordinanza sindacale dispone "misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19. proroga ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in presenza di ogni ordine e grado del plesso di Centola capoluogo" e sarà in vigore, come detto, fino al prossimo 10 novembre, salvo proroghe. Negli scorsi giorni, il Comune cilentano aveva già emanato diverse ordinanze in materia di Coronavirus. La prima risale al 21 ottobre scorso, quando, a seguito di un focolaio scoppiato tra il personale della scuola di Centola, quest'ultima fu chiusa per 3 giorni per sanificazione. Ma i contagi sono continuati, così dal 27 al 30 ottobre sono state sospese tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado del plesso di Centola, e, ancora, dal 3 novembre al 6 novembre. Adesso è arrivata una ulteriore proroga al 10 novembre.