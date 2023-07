A causa di una malattia delle piante una delle zone più ricche di vigneti in Campania rischia grosso

Il Sannio è una delle zone della Campania più prolifiche nella filiera vitivinicola: Aglianico, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, solo per citare alcune tipologie di vino fra le più note d'Italia. Ora c'è timore a causa una malattia delle piante che colpisce la vite e che ha già gravemente attaccato le coltivazioni viticole del Sannio, mettendo a rischio l'intera economia di un territorio, che ruota prevalentemente intorno al settore vitivinicolo. Si tratta della peronospora, micidiale malattia trofica causata da organismi parassiti che uccide la vite in poco tempo.

Ora i sindacati di categoria chiedono interventi a sostegno della filiera che parla di «stato di calamità». Obiettivo: assistere gli agricoltori colpiti e contribuire a salvaguardare un settore fondamentale per l'economia provinciale e regionale.

C'è una nota congiunta di Flai Cgil Campania, Alpaa Campania, Flai Cgil Avellino/Benevento e Caa-Alpaa Benevento che snocciola i numeri del Sannio, praticamente la metà dell'intera produzione vinicola regionale, con circa 11mila ettari vitati, 8mila imprenditori vitivinicoli, 100 aziende imbottigliatrici e circa 8 milioni di ettolitri di vino prodotto, oltre alla presenza di numerose cantine, di cui 73 riconosciute.

Chiediamo alla Regione Campania di intervenire tempestivamente con misure di sostegno mirate. È necessario adottare provvedimenti concreti per garantire il sostentamento delle famiglie agricole colpite, chiedendo lo stato di calamità.

La solidarietà e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e tutti gli attori del settore, sono fondamentali per superare questa crisi e rilanciare l'agricoltura vitivinicola nella regione. Ci impegniamo a sostenere gli agricoltori in questa difficile congiuntura e a lavorare insieme per un futuro più prospero e sostenibile per il settore agricolo della nostra regione.