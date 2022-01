“A Castellammare scuole chiuse 2 settimane”, l’annuncio del sindaco Il sindaco Gaetano Cimmino ha annunciato un’ordinanza per chiudere le scuole per due settimane.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Attendiamo ulteriori riscontri tra poche ore, ma fin da adesso dico che sarà mia premura elaborare un’ordinanza per disporre la chiusura degli istituti per almeno le prossime due settimane". Lo scrive sul suo profilo Facebook Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia. La comunicazione arriva nello stesso giorno dell'annuncio del governatore Vincenzo De Luca di un'ordinanza regionale per la chiusura delle scuole fino alla fine di gennaio. Prospettiva che vede contrario il Governo Draghi che nel pomeriggio di oggi ha annunciato che impugnerà un provvedimento regionale della Campania in tal senso. Se la chiusura delle scuole deve rispettare precise regole per rientrare nelle ordinanze regionali, però, i sindaci dei Comuni, invece, hanno le mani più libere.

Nelle scorse ore, il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha firmato l'ordinanza che chiude le scuole fino al 15 gennaio, avviando contemporaneamente la DaD. A Napoli, invece, il Comune lavora ad una ordinanza con la quale le scuole saranno aperte, ma sarà sospesa la refezione per 15 giorni negli asili e nelle scuole dell'infanzia. A Castellammare, il sindaco Gaetano Cimmino scrive: "Ore frenetiche per la questione della riapertura delle scuole in tutti i Comuni della Campania. Come vicepresidente di Anci Campania, ringrazio il presidente Carlo Marino per essersi fatto portavoce nei giorni scorsi dell’emergenza vissuta ancora una volta sui territori. I cittadini chiedono risposte in questo momento e garanzie di sicurezza e tutela della salute. All’allarme dei Comuni, che vedono aumentare il numero dei contagiati in maniera esponenziale, si aggiunge anche quello dei dirigenti scolastici che leggo oggi sui media".

"Con l’Assessorato alla Scuola – conclude il sindaco Cimmino – siamo in contatto con gli istituti per un monitoraggio della situazione. Come già affermato in passato la continuità didattica è l’obiettivo di tutti, ma è altrettanto palese che con i dati emersi in questi giorni e viste le misure in vigore, riaprire le scuole lunedì 10 significherebbe richiuderle il pomeriggio stesso. Da esperienza maturata sui territori in questi due mesi e anche dall’opinione degli esperti, alle scuole servono almeno due settimane di didattica a distanza".