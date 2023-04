A Casoria abbattuta la villa del boss tra i ringraziamenti e gli applausi dei residenti Questa mattina sono cominciati i lavori di abbattimento della villa dell’ex boss Giuseppe Marino: sarà trasformata in un centro per l’infanzia.

A cura di Valerio Papadia

Sono cominciati questa mattina a Casoria, nella provincia di Napoli, i lavori di abbattimento della villa-bunker di Giuseppe Marino, ex boss del Parco Verde di Caivano. In via Monte Bianco, dove sorge la villa, questa mattina sono arrivate le ruspe: al posto dell'edificio sorgerà un centro per l'infanzia.

Sul posto, oltre al sindaco di Casoria Raffaele Bene, e agli assessori all'Urbanistica e ai Beni Confiscati, Tommasina D'Onofrio e Marco Colurcio, erano presenti anche l’assessore regionale Bruno Discepolo, la presidente della Commissione Regionale Anticamorra Carmela Rescigno, il consigliere delegato di Città Metropolitana Salvatore Flocco, la responsabile dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Daniela Lombardi.

"La forza e la dolcezza. La forza è quella della ruspa che in pochi secondi ha spazzato via insieme alla villa del boss anni di supremazia criminale della camorra sul quartiere Stella. Il cantiere di via Monte Bianco che nel 2024 vedrà realizzato il centro per l'infanzia da oggi è l'incubatrice dove germoglia il seme della legalità e del riscatto di Casoria" ha scritto il sindaco Bene sui social network.

"La dolcezza – ha scritto ancora il primo cittadino – è la carezza giunta appena si sono spenti i motori delle ruspe. Una signora mi ha aperto la porta di casa per ringraziare tutti noi dell'amministrazione di questa sospirata liberazione. Il suo grazie è la fine dell'incubo di un quartiere ed un vagito di rinascita che risuona in tutta Casoria. Oggi la camorra ha perso davvero".