A Caserta inferno nel primo giorno di scuola: bus bloccati da protesta

Ieri clamoroso flop del trasporto pubblico a Caserta nel primo giorno di scuola: una protesta di Air Campania nel deposito di Teverola (Caserta) ha causato la cancellazione di oltre 40 corse sulle linee bus del Casertano. I dipendenti assegnati alla sede di Teverola hanno messo in atto una protesta di alcune ore che non ha consentito all'azienda di svolgere i servizi programmati. Oggi la situazione dovrebbe volgere al miglioramento ma la tensione è alta.

Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania, società che gestisce il trasporto su gomma:

Pur comprendendo le ragioni delle agitazioni, quanto verificatosi questa mattina rappresenta un fatto grave.

Giorni fa era stato siglato un verbale con le rappresentanze sindacali aziendali che non lasciava prefigurare nulla di tutto questo e che è stato disatteso, mettendo in atto un vero e proprio blitz che ha creato un danno ai cittadini, agli studenti e di conseguenza anche all'immagine dell'azienda. Andremo in fondo a questa vicenda. Accerteremo responsabilità ed anche eventuali regie occulte.