A Casamicciola i funerali di Antonella Di Massa, trovata morta 10 giorni dopo la scomparsa Il funerale di Antonella Di Massa a Casamicciola: la donna di 51 anni è stata trovata morta a distanza di 10 giorni dalla sua scomparsa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alle 15.30 il tempo si è fermato nella Chiesa dei Padri Passionisti di Casamicciola, sull'isola d'Ischia, quando la bara con il corpo di Antonella Di Massa, 51 anni, la donna ritrovata priva di vita in località Succhivo a dieci giorni dalla sua scomparsa, ha fatto il suo ingresso in chiesa. Nella giornata di ieri, una fiaccolata silenziosa aveva attraversato le vie cittadine, per ricordare la donna che tutti conoscevano e per la cui morte nessuno riesce ancora a darsi una risposta. In tanti si sono accalcati per dare l'ultimo saluto alla donna, ma c'è chi è rimasto fuori perché la chiesa si è gremita in pochissimo tempo.

Antonella Di Massa si era allontanata dalla sua abitazione di Casamicciola, sull'isola di Ischia, il 17 febbraio scorso. Dopo dieci giorni di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella zona di Succhivo. Aveva un tubo di plastica intorno alla gola, una busta sulla testa e accanto una bottiglietta di liquido che, si pensa, fosse antigelo. Il corpo non presentava inoltre segni evidenti di strangolamento ma soltanto ecchimosi, che potrebbero essere state provocate da una caduta. Massimo riserbo sulle indagini: la Procura di Napoli non esclude alcuna pista, sebbene il ritrovamento di un biglietto (il cui contenuto non è stato reso noto) all'interno della sua abitazione farebbe pensare all'ipotesi del suicidio.