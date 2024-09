video suggerito

A Capodichino da maggio 2025 arriva il volo diretto Napoli-Atlanta Dal 23 maggio 2025 il volo diretto da Napoli ad Atlanta, in Georgia. La città partenopea avrà dunque 2 voli diretti per gli Stati Uniti: l’altro è per New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal prossimo anno, l'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino avrà una nuova rotta diretta verso gli Stati Uniti d'America: dal 23 maggio 2025, infatti, sarà attiva la linea che da Napoli arriva ad Atlanta, in Georgia. Una città fondamentale per i collegamenti con altre città statunitensi, dal momento che dall'hub Delta di Atlanta si snodano destinazioni in tutto il Nord America. Il servizio sarà fornito dalla Delta Air Lines, che dunque collegherà Napoli, via Atlanta, ad oltre 200 tra le maggiori città nordamericane di Stati Uniti d'America e Canada.

"Dopo il successo del volo da Napoli per New York-JFK lanciato quest'estate, siamo felici di aggiungere questa nuova rotta per Atlanta, diventando l'unica compagnia aerea americana a servire da Napoli due diverse città negli Stati Uniti", ha spiegato Matteo Curcio, senior vice president Delta per l'Europa, il Medio Oriente, l'Africa e l'India. Gli fa eco Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, la società che gestisce lo scalo internazionale di Capodichino: "Siamo felici e orgogliosi che Delta Air Lines abbia scelto di investire ulteriormente sull'Aeroporto di Napoli, riconfermando il volo giornaliero per New York-JFK e aggiungendo il collegamento con Atlanta, il più grande hub del mondo. Questa novità", ha aggiunto ancora Barbieri, "contribuisce a migliorare la qualità e capillarità del network dello scalo partenopeo, grazie alle oltre 200 destinazioni raggiungibili da Atlanta. Napoli ha le potenzialità per incrementare il traffico intercontinentale e avere collegamenti con tutto il mondo, come dimostra il mercato che risponde molto bene alle nostre politiche commerciali".