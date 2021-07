Una impennata di contagi al momento senza spiegazione quella che ha investito Calvizzano, comune di dodicimila persone nell'hinterland napoletano. E il sindaco Giacomo Pirozzi corre ai ripari, chiedendo la massima attenzione ai propri concittadini, ma annunciando anche l'avvio di verifiche epidemiologiche per capire come e perché il virus stia correndo veloce nella cittadina. "Al 20 giugno avevamo cinque positivi, oggi ne contiamo 52", ha spiegato in un video su Facebook, "e non è un fatto normale, è una media di cinque nuovi casi al giorno. Non riusciamo neppure a capire quali siano le fonti di contagio, non avendo fabbriche o altri centri di aggregazione in città".

Non è escluso che l'alto numero di positivi possa essere dovuto alla variante Delta, molto più contagiosa rispetto al SARS-CoV-2 "tradizionale", ma al momento si tratta solo di ipotesi in attesa che il sequenziamento e la tipizzazione dei tamponi dia i primi risultati. Ma a preoccupare è proprio la rapidità con cui i contagi stanno risalendo in tutta la cittadina, dopo che fino al 20 giugno scorso sembravano in fase di calo e vicini all'azzeramento. "Il dato di incidenza", spiega ancora il sindaco Pirozzi, "è particolarmente alto ed è preoccupante. Insieme all'epidemiologia effettueremo delle verifiche per capire il perché abbiamo un numero così alto. Manteniamo alta la guardia ed evitiamo provvedimenti restrittivi", ha concluso il primo cittadino di Calvizzano. La paura, infatti, è che come già visto in altre città d'Italia (e della Campania stessa), una enorme crescita di nuovi casi possa portare ad un ripristino temporaneo della zona rossa.