A Benevento domani scuole aperte. Mastella: “Chiudo solo con allerta meteo arancione” Domani scuole regolarmente aperte a Benevento: lo ha detto il sindaco Clemente Mastella poco dopo l’annuncio dell’allerta meteo prevista per domani in gran parte della regione. “Ho parlato con la protezione civile”, ha spiegato il primo cittadino sannita, “e per Benevento, l’allerta è gialla. Io chiudo solo con quella arancione”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha spiegato che domani le scuole del capoluogo sannita resteranno regolarmente aperte, sebbene sulla regione sarà attiva un'allerta meteo di 24 ore. Una decisione presa dopo che l'intero Sannio è stato indicato come a rischio "giallo" e non "arancione" come gran parte del resto della Campania. E così, stante ai sindaci la decisione sulle chiusure delle scuole in caso di allerta meteo, per Benevento non cambia nulla e domani le scuole del capoluogo sannita resteranno dunque aperte. "Ho parlato con la protezione civile", ha spiegato il sindaco Clemente Mastella, "per Benevento, l'allerta è gialla. Io chiudo con arancione".

Anche Napoli ed altre grandi città domani vedranno la normale aperture degli istituti scolastici, mentre in altri comuni soprattutto nell'area flegrea (Pozzuoli, Monte di Procida, Quarto su tutti) i singoli sindaci hanno optato per la chiusura. Il meccanismo di chiusura delle scuole, infatti, parte infatti subito dopo la pubblicazione del bollettino della Protezione Civile Regionale: non parte in automatico la chiusura di scuole e di altri luoghi pubblici, ma viene decisa in via discrezionale dai singoli primi cittadini, anche se quasi sempre la decisione vira verso la chiusura in caso di un’allerta arancione. Ma sempre più spesso è decisivo il fattore vento nel prendere questa decisione: e nel caso di Napoli sono previste infatti forti piogge nelle prossime ore ma non c'è allerta per raffiche di vento. Ragion per cui il sindaco ha deciso di lasciare regolarmente aperti gli istituti scolastici. Mastella, analogamente, ha optato per lasciare aperte quelle sannite, visto che sul capoluogo di Benevento vi è una "semplice" allerta gialla.