A Bellizzi arriva il cast di Mare Fuori per il Premio Fabula 2022 Arriva il cast di Mare Fuori per il premio Fabula 2022: attesa per Artem Tkachuk, Matteo Paolillo e Antonio Orefice, ovvero Pino O’ Pazzo, Edoardo e Totò.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tocca al cast di Mare Fuori inaugurare il Premio Fabula 2022 a Bellizzi, in provincia di Salerno, che premerà il racconto o lo fiaba più bella scritta dai giovanissimi. Artem Tkachuk, Matteo Paolillo e Antonio Orefice, ovvero Pino O' Pazzo, Edoardo e Totò nella popolare fiction italiana che ha avuto un successo clamoroso con le prime due stagioni: saranno loro tre a tagliare il nastro che darà il via all'edizione 2022 del Premio Fabula. I tre attori sono appena tornati tra l'altro dalle riprese della terza stagione di Mare Fuori, appena concluse, la cui messa in onda è prevista nel palinsesto Rai per il prossimo autunno e inverno, per poi arrivare anche sulle piattaforme a pagamento successivamente.

La rassegna inizierà il 28 agosto e terminerà il 2 settembre: grande attesa per leggere i lavori in gara, che stanno continuando ad arrivare. "Ci avete inondato di favole e fiabe", annuncia il Presidente Giovanni Serritella, "Leggervi è sempre emozionante. Per questo abbiamo deciso di prolungare il termine delle iscrizioni al 20 agosto". Il Premio Fabula quest'anno è realizzato con il patrocinio di Rai Campania e il Comune di Bellizzi. "Ai giovani creativi non si chiede altro che fermare il tempo, prendere carta e penna e scrivere", fanno sapere gli organizzatori, "per combattere i mostri, planare sul mondo, e magari buttare giù un finale diverso. Immaginare, creare, idealizzare, volare, perché volare da soli è libertà, volare insieme è un grande atto d’amore". Nei prossimi giorni verranno svelati gli altri ospiti della rassegna: non è escluso qualche ulteriore "grande nome", come già avvenuto negli anni passati.