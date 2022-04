A Bacoli scoperta una necropoli di epoca romana: per anni nascosta da rifiuti ed erbacce La necropoli è stata scoperta di recente: dopo anni di abbandono, sono iniziate le operazioni di restauro. Il sindaco: “È uno spettacolo”.

A cura di Valerio Papadia

Nei Campi Flegrei, forse più che in altre zone della Campania – fatta eccezione per Pompei ed Ercolano – è possibile ammirare le testimonianze delle fiorenti città che i romani vi avevano insediato. A confermare l'alto numero di siti archeologici presenti in tutta l'area arriva, da Bacoli, la notizia della scoperta di una necropoli romana, portata alla luce soltanto di recente, dopo che per anni era stata abbandonata al degrado, nascosta da immondizia ed erbacce. A rendere nota la nuova, sorprendente scoperta, è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato le foto della necropoli, nella quale sono cominciate le operazioni di pulizia e di restauro.

Sui social network, il sindaco di Bacoli scrive: "Guardate cosa stiamo scoprendo. È una necropoli d’epoca romana. A Bacoli. Per anni era stata nascosta da erbacce, abbandono, rifiuti. Adesso abbiamo iniziato le opere di restauro e pulizia. Ed è già uno spettacolo. Mura, arcate, colonne. Perché anche in una città in dissesto si può investire sulla cultura. Basta volerlo davvero". Il sindaco Della Ragione prosegue: "ogliamo rendere sempre più affascinante il percorso culturale che dalla Casina Vanvitelliana porta al Parco Archeologico Sommerso. Dal Fusaro a Baia. Solo così si può puntare veramente sul turismo di qualità. Adesso vi lascio a queste foto, davvero belle. E che ci raccontano di una parte di Bacoli, finalmente rinata. Continuiamo così".